La ruta de senderismo española más bonita en otoño es Patrimonio de la Humanidad: recorre 4 valles en un paisaje esculpido por glaciares

En la entrada del valle se encuentra Torla, un encantador pueblo de piedra y tejados de pizarra que actúa como puerta natural del parque nacional. Desde este punto parten las excursiones que conducen a los valles vecinos que se reparten en sus más de 15.000 hectáreas. Sin duda, es la joya más imponente de la zona y prueba de ello es que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Desde entonces, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los tesoros más preciados de nuestro país.