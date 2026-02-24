La ruta de senderismo española que conduce a una flor única: no existe en ningún otro lugar del mundo y está en una Reserva de la Biosfera con bosques de laurisilvas

El sendero se trata de una ruta circular de 6,5 kilómetros que puede completarse en unas tres horas, dependiendo del tiempo que dediquemos a disfrutar del entorno. Es una ruta sencilla, apta para prácticamente todos los niveles. Para comenzar, hay que adentrarse por carretera en el bosque hasta llegar a la zona de La Ensillada. Un poco más adelante, aparece el mirador de Jardina, desde donde se avista la ciudad de La Laguna en todo su esplendor.