La ruta de senderismo más sobrecogedora de España, según los expertos: atraviesa un bosque de tejos milenarios, bordea un lago de origen glaciar y termina en un mirador que parece el fin del mundo

Tu objetivo de esta ruta en plena sierra de la Culebra (Zamora) probablemente sea el mirador, pero nuestro camino empieza bastante antes. Hasta llegar, el recorrido por el entorno del lago de Sanabria va alternando tramos bastante distintos entre sí que incluyen bosque, zonas de roca y partes más abiertas cerca del agua.

El paisaje del Parque Natural del Lago de Sanabria / Istock / ruivalesousa

Cuando ganas altura y el lago queda por debajo, aparecen unas vistas que no hubieras podido llegar a imaginar cuando te pusiste en marcha. Ante ti, el lago de Sanabria, el más grande y más profundo de España. Una balsa de agua que ocupa casi 370 hectáreas y tiene una profundidad de 51 metros.

Una de las provincias que más secretos esconde: por su belleza, por sus rincones mágicos y por ser la sede de algunos de los parajes más bellos de España. /

Un lago que no se explica sin hielo

El Lago de Sanabria es peculiar por múltiples razones. Además de su tamaño y su profundidad, hay algo más que le hace único, y es que este es el único lago de origen glaciar de la península y el lago de este tipo más grande de Europa.

Su forma, su tamaño y su entorno tienen que ver con ese proceso que ya no se puede ver, pero que define completamente el paisaje: la acción de los glaciares durante la glaciación de Würm.

Hace miles de años, durante el Pleistoceno, el hielo ocupaba este valle y fue el encargado de excavar la cubeta que hoy ocupa el lago. Cuando desapareció, dejó tras de sí un espacio que no se ha vuelto a reproducir en otras zonas de la península con la misma escala.

El impresionante lago de Sanabria / Istock / pmiguel2

Y, pese a que ya no puedas verlo, sí puedes percibir detales de ese origen en las formas redondeadas de las rocas, los desniveles suaves en algunas zonas y la disposición del propio valle.

El Tejedelo cambia el paisaje

En el entorno del Lago de Sanabria, a una media hora en coche, hay tramos de bosque únicos, como el Tejedelo de Sanabria (en Requejo de Sanabria), con tejos milenarios y un ambiente mucho más cerrado y homogéneo que el resto de la zona.

Lo llamativo es cómo ese paisaje desaparece casi sin transición. A medida que avanzas, el terreno se abre y empiezan a aparecer grandes bloques de granito dispersos, resultado de la fracturación de la roca y de procesos de erosión prolongados en el tiempo.

Tejedelo de Sanabria / Istock

En la ruta, notarás que del suelo más protegido del bosque se pasa a un terreno más irregular, donde el camino se vuelve menos evidente y te obliga a prestar más atención.

Cómo plantear tu visita

Si tienes pensado recorrer esta zona del lago de Sanabria, piensa que, más que una ruta señalizada como experiencia única con principio y final claros, se trata de un entorno donde conviene informarse antes de salir. Lo más recomendable es elegir un recorrido concreto según el tiempo disponible y las condiciones del día, teniendo en cuenta que el terreno puede cambiar bastante con la climatología.

Si te coincide con un día de buen tiempo, te recomendamos que termines tu ruta dándote un chapuzón. Aquí el baño está permitido y podrás disfrutar de varios arenales, como Arenales de Vigo y playa de los Enanos, que en temporada alta suelen llenarse de gente (piensa en neveritas y sombrillas).

Si lo tuyo no es mojarte, aprovecha que estás por la zona para hacer una parada en Puebla de Sanabria, una villa medieval muy bien conservada y considerada uno de los pueblos más bonitos de España.