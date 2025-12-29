La ruta de senderismo de España que pasa por un acueducto de 2.000 años y atraviesa una montaña a más de 30 metros de altura: tiene las mejores vistas de la región

Pero el de Segovia no es, ni mucho menos, el único acueducto que queda en pie en nuestro país. En un lugar perdido del interior de la Comunitat Valenciana se esconde otra de estas obras geniales de la ingeniería romana: con 36 metros de longitud y 33 metros de altura, es uno de los más singulares de la región y está declarado Bien de Interés Cultural.