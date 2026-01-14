La ruta de senderismo por España que te lleva hasta la morada de una diosa: es perfecta para hacer en invierno

La ruta más habitual, y la que personalmente os recomiendo, parte del entorno del Santuario de Urkiola, situado a unos 700 metros de altitud. Desde aquí, el recorrido hasta la zona de la cueva de Mari ronda los 7–8 kilómetros ida y vuelta, con un desnivel positivo aproximado de 600 metros; sencilla de recorrer si estás en forma y con ganas de marcha. El sendero está bien marcado, pero el tramo final es empinado y pedregoso. En invierno, con humedad o nieve, el terreno puede volverse resbaladizo, por lo que es imprescindible llevar calzado de montaña y consultar la previsión meteorológica antes de salir. El que avisa no es traidor; no es una ruta técnica, pero sí exigente en el último tramo.