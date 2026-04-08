La ruta de senderismo de España que te lleva por "un fósil viviente”: recorre una Reserva Natural Especial de más de 500 años, es conocida como la "Amazonía española" y tiene senderos para todos los niveles

Entre todas las joyas naturales con las que cuentan las Canarias, hay una con más de 500 años de historia que no te deberías perder. Su paisaje parece sacado de la Amazonia, y cuenta con un bosque muy especial que le ha hecho ser conocida como un “fósil viviente”. Si te animas a adentrarte en ella, no puedes perderte la ruta que la atraviesa.