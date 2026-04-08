La ruta de senderismo de España que te lleva por "un fósil viviente”: recorre una Reserva Natural Especial de más de 500 años, es conocida como la "Amazonía española" y tiene senderos para todos los niveles
Es uno de los últimos reductos de laurisilva y cuenta con un centro de interpretación perfecto para conocer la historia de la zona.
Si en algo estamos todos de acuerdo es en que las Islas Canarias son un auténtico paraíso. Playas de ensueño, ciudades y pueblos encantadores, vistas impresionantes, temperaturas de verano durante todo el año… son tantos sus puntos fuertes que hasta parecen un destino irreal. Sin embargo, afortunadamente existen, y están a tan solo unas horas en avión.
Entre todas las joyas naturales con las que cuentan las Canarias, hay una con más de 500 años de historia que no te deberías perder. Su paisaje parece sacado de la Amazonia, y cuenta con un bosque muy especial que le ha hecho ser conocida como un “fósil viviente”. Si te animas a adentrarte en ella, no puedes perderte la ruta que la atraviesa.
Un paraíso con siglos de historia
Nos referimos a la Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya, uno de los rincones naturales más especiales de las Canarias. Es uno de los últimos reductos de laurisilva, un bosque subtropical húmedo que antiguamente dominaba la zona. Hace cientos de años, esta reserva natural formaba parte de un bosque conocido como la "La Selva de Doramas", pero durante el siglo XVI comenzó a ser talado para así poder utilizarse su madera.
Hoy en día, la Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya es uno de los encargados de seguir manteniendo la laurisilva con vida y su antigüedad le ha hecho ser considerado un “fósil viviente”. Además, cuenta con más de 50 especies de plantas y cientos de invertebrados que solo existen dentro de la reserva.
Una ruta para toda la familia
Si quieres conocer la zona en profundidad, has de saber que cuenta con un sendero circular de aproximadamente 2 kilómetros perfecto para recorrer con niños. Empieza donde se inicia la ascensión del barranco del Laurel y finaliza en el Centro de Interpretación de Los Tilos, donde podrás conocer más sobre la fauna, flora e historia de la zona.
El camino está muy bien señalizado y cuenta con bancos repartidos para poder descansar cuando sea necesario. Además, la reserva natural abre 24 horas, por lo que puedes hacer la ruta en la hora que prefieras. Sin embargo, el centro de interpretación sí que tiene horario, por lo que si también quieres conocerlo deberás visitar la reserva un día entre semana de 8:00 a 14:00.
Una versión más aventurera
Si 2 kilómetros se te hacen poco y quieres ir un paso más allá también puedes hacer el Sendero del Barranco del Laurel, una ruta circular de aproximadamente 9 kilómetros de dificultad moderada hecha para los más aventureros. Elijas la opción que elijas, recuerda apuntar Gran Canaria en tu lista de destinos. La Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya es un lugar que hay que ver al menos una vez en la vida.
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