La ruta de senderismo de España declarada Patrimonio de la Humanidad: termina en una cascada de 50 metros y atraviesa uno de los valles glaciares más espectaculares de Europa

La ruta de senderismo de la Cola de Caballo tiene poco de desconocida, pues es bien sabido que se trata de una de las más bonitas de todo el parque y, por tanto, de las más concurridas. Sin embargo, y aunque a veces se deseche la idea de patear un lugar tan popular, este sí que merece la pena, y mucho. Las mejores épocas para hacerla son primavera, verano y otoño. En invierno hay zonas que permanecen cerradas y otras con paisajes nevados impresionantes.