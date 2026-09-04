La ruta de senderismo más espectacular de España, según Jesús Calleja: "El lugar donde el verde tiene mil matices diferentes"

Figura emblemática de la televisión en España, Jesús Calleja no se cansa nunca de proponer a sus seguidores y espectadores nuevas aventuras. Tanto a través de sus perfiles de redes sociales como en los diversos programas de televisión en los que ha aparecido, el leonés está constantemente compartiendo rutas y experiencias para todos los públicos, desde aquellos más experimentados a aquellos que están comenzando. Muchas de las aventuras que recomienda están en su Castilla y León natal, de la que se conoce prácticamente cada metro cuadrado. Pero Calleja también es un gran apasionado de muchos otros lugares de nuestra geografía, como es el caso de Galicia.

La nieve sobre el Pico Mustallar / Istock / LuisVilanova

En la comarca de Os Ancares, en la provincia de Lugo, la carretera atraviesa bosques húmedos, pueblos diminutos y laderas cubiertas de vegetación antes incluso de que la aventura haya comenzado. Fueron justo estos paisajes los que llamaron la atención del aventurero, que ha hablado en diferentes ocasiones de la fuerza natural de este territorio. El presentador de Universo Calleja ha destacado especialmente la gran variedad de verdes, la sensación de aislamiento que transmite y el excelente estado del paisaje natural.

Sara Fernández García

El pueblo donde todo comienza

Una de las rutas de senderismo más conocidas dentro de la comarca de Os Ancares es la subida al Pico Mustallar, un recorrido de montaña que atraviesa algunos de los paisajes más aislados y menos alterados del noroeste de la península ibérica. La ruta tiene su punto de partida en la pequeña aldea de Piornedo, la cual se sitúa a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar.

Vista aérea de Piornedo / Istock / Xurxo Lobato

Con una población de unos 35 habitantes, Piornedo es conocido sobre todo por las varias pallozas tradicionales que conserva. Se trata de unas construcciones de origen prerromano con cubiertas de paja, las cuales durante siglos formaron parte habitual de la arquitectura montañesa de Galicia. Algunas de estas pallozas se mantienen en un perfecto estado de conservación, y se han convertido en una de las estampas más reconocibles de la comarca de Os Ancares, pues hoy en día ya no son tan fáciles de encontrar.

A parte de guardar esta peculiaridad, y a diferencia de otras zonas rurales que se han transformado con la llegada masiva del turismo, Piornedo sigue manteniendo una sensación bastante aislada, gracias a que está rodeado de montañas, praderas y bosques atlánticos entre los que apenas se ve ninguna construcción moderna.

La nieve sobre una de las pallozas de Piornedo / Istock / jumabufu

La ruta hacia el Pico Mustallar

Es desde la aldea de Piornedo que da comienzo la ruta de ascensión hacia el Pico Mustallar, una de las montañas más altas de toda la provincia de Lugo, alcanzando los 1.935 metros sobre el nivel del mar. El sendero atraviesa primero zonas de pasto y pequeños caminos de montaña antes de empezar a ganar altura sobre un paisaje cada vez más abierto y extenso. Durante buena parte de su recorrido, la ruta goza de unas panorámicas increíbles sobre valles glaciares, laderas cubiertas de brezo y bosques que, según la época del año, mudan de aspecto.

Las cimas del pico Mustallar / Dariome

Algo que hace que todavía más interesante esta ruta es que, a parte de esta peculiar mezcla entre los paisajes atlánticos y la alta montaña, es habitual que en la ruta se den cambios rápidos de niebla, humedad y temperatura a medida que el camino asciende hacia el pico. Esto es algo que sucede en cualquier época del año – verano incluido –, pero la temporada de otoño añade el atractivo de esos tonos rojizos y amarillos tan característicos de la vegetación. Todo un regalo para la vista y que queda grabado en la memoria. Si se da que es un día despejado, desde la cima se obtienen amplias panorámicas sobre las montañas y escenarios de Lugo, León y buena parte de la Cordillera Cantábrica.

Aunque no está considerada una ruta técnicamente complicada para senderistas habituados a caminar por terrenos montañosos, si estás pensando en hacer la subida al Pico Mustallar ten en cuenta que la ruta cuenta con bastante desnivel y el tiempo es muy cambiante, por lo que hay que ir bien preparado.