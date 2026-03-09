La ruta de senderismo más bonita de España cruza el meridiano de Greenwich: tiene una cascada de 54 metros de alto, es Patrimonio de la Humanidad y se dice que a sus pies descansan "Las Tres Sorores"
Es un tesoro natural escondido y uno de los primeros espacios en ser Parque Nacional de España.
A los pies del río Arazas, sobre una extensa pradera, se extiende un impresionante circo glaciar en el corazón de Huesca, un valle en forma de U con paredes verticales de hasta 1.500 metros dominado por la sección pirenaica correspondiente a Aragón.
Son más de 15 kilómetros bajo el Macizo de Monte Perdido, la tercera cumbre más alta de esta cadena montañosa, y en el centro de este anfiteatro nombrado Patrimonio de la Humanidad, se traza la senda perfecta para conocer sus entrañas: cascadas, puentes, cornisas, escalones naturales, y una caída de agua de 54 metros de alto que da nombre a su sendero, la ruta Cola de Caballo.
Pionero en ser declarado patrimonio del país, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, perteneciente en su totalidad a la comarca de Sobrarbe, esconde una de las cascadas más impresionantes de España, un espectáculo natural en forma de abanico recogido en un trayecto de ida y vuelta de unos 16 kilómetros.
Desde la pradera inicial, accesible en coche o autobús, esta ruta, correspondiente al sector que conecta por el Pirineo el Cantábrico con el Mediterráneo (GR-11), es hogar de prados alpinos, pinares, hayedos centenarios, y fauna tan impresionante como osos o el quebrantahuesos.
A lo largo del camino, por puentes y pasarelas, la extensión se salpica de ríos, saltos de agua, regatas, y en su cenit, imperante, una inmensa cola blanca brota de ninguna parte a 1.800 metros de altura.
El meridiano 0 de Huesca
Por si la experiencia no fuese lo suficientemente llamativa, esta ruta se suma el mérito de cruzar el meridiano de Greenwich, el famoso meridiano 0 que sabrás que has alcanzado al llegar a las Gradas de Soaso, un precioso salto de agua a tan solo 2 kilómetros del inicio.
La ruta, además de espectacular, es sencilla, poco técnica y de escasa dificultad, aunque no te confíes con el tiempo, ya que su recorrido está estimado en casi cuatro horas y media.
La leyenda de las tres Sorores
Sobre el origen de estas montañas surge la leyenda de “Las tres sorores”, los tres picos “hermanados” de la comarca oscense que se alzan sobre la cumbre del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Se dice que estos tres picos, conformados por Monte Perdido, el Cilindro de Marboré y el Pico Añisclo, encierran los cuerpos de tres hermanas que, presas de la invasión goda se casaron por obligación con tres de sus respectivos captores.
En respuesta a esta traición el espíritu de su difunto padre se apareció para recriminar sus actos, y aunque estas huyeron a las montañas, alejándose de todos ellos, este último causó un vendaval que acabó con las tres vidas, sepultándolas en piedra y dando luz a sus montañas.
