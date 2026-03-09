La ruta de senderismo más bonita de España cruza el meridiano de Greenwich: tiene una cascada de 54 metros de alto, es Patrimonio de la Humanidad y se dice que a sus pies descansan "Las Tres Sorores"

Son más de 15 kilómetros bajo el Macizo de Monte Perdido, la tercera cumbre más alta de esta cadena montañosa, y en el centro de este anfiteatro nombrado Patrimonio de la Humanidad, se traza la senda perfecta para conocer sus entrañas: cascadas, puentes, cornisas, escalones naturales, y una caída de agua de 54 metros de alto que da nombre a su sendero, la ruta Cola de Caballo.