Ni el Caminito del Rey, ni el Cares: la ruta de senderismo definitiva cruza un desfiladero de vértigo a través de un puente colgante instalado a más de 70 metros de altura
Una aventura inolvidable en uno de los entornos naturales más espectaculares del país.
Cubriendo el territorio español encontramos todo tipo de paisajes que perfectamente podrían ser el escenario de alguna historia de fantasía, dignos de las aventuras de personajes como Frodo Bolsón y su fiel compañero Sam Gamgee en su misión de destruir el anillo único. Y es que, quién no se imagina acompañando a estos dos pequeños hobbits en su viaje cuando ve lugares tan espectaculares como los Picos de Europa, las Tablas de Daimiel o el Monte Perdido.
Aparte de estas auténticas joyas de la naturaleza, en España encontramos también cantidad de senderos quizás no tan conocidos, pero que están llenos de elementos únicos que los convierten en toda una experiencia digna de vivir.
El puente sobre el río Almanchares
En la provincia de Málaga, dentro del municipio de Canillas de Aceituno, la ruta de El Saltillo es uno de los senderos más impresionantes que recorren el parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Atravesando barrancos, acequias, pasarelas y pozas, la verdadera perla de esta ruta, y la razón por la que sigue atrayendo a senderistas día sí y día también, es el puente colgante de El Saltillo.
Con más de 50 metros de largo, y suspendido a una altura de unos 70 metros por encima del río Almanchares, se trata de uno de los tres puentes colgantes más grandes de España. Además de por sus dimensiones y características, la magnificencia del puente recae en las asombrosas panorámicas del entorno que ofrece, con vistas al profundo barranco y a las escarpadas montañas que lo rodean.
Una ruta para gobernarlos a todos
Son casi 10 kilómetros los que abarca la ruta de El Saltillo, la cual tiene dos variantes de diferente dificultad según lo que busque el senderista. El punto de partida oficial, y el recomendado, sale desde el pueblo de Canillas de Aceituno, junto al edificio del ayuntamiento, y durante un pequeño tramo comparte recorrido con la ruta que lleva a La Maroma, el pico más alto de la zona.
Perfectamente señalizado en todo momento, el camino discurre junto a una acequia de agua, presente en gran parte de la ruta. Atravesando pinares y albercas, siempre acompañados de maravillosas vistas, el sendero lleva hasta las pasarelas que atraviesan las coladas, tras las cuales aparece una bifurcación: si tienes ganas de descubrir el entorno al máximo, deberás tomar el sendero que sigue por las pasarelas y termina en unas preciosas pozas de agua; en cambio, el otro sendero desciende hasta el puente colgante y lleva hasta el mirador de Sedella.
Aunque la bifurcación que lleva hasta las pozas de agua es de recorrido más corto y tiene una dificultad menor, es importante recordar que, en todas las rutas del entorno, hay que avanzar con sumo cuidado; hay pendientes muy pronunciadas en algunos puntos del camino, y el terreno no siempre es del todo estable, por lo que hay que ir siempre preparado, con el calzado indicado y ropa adecuada. Una vez te hayas equipado como es debido, tan solo te queda disfrutar de esta maravillosa experiencia.
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