Ni el Caminito del Rey, ni el Cares: la ruta de senderismo definitiva cruza un desfiladero de vértigo a través de un puente colgante instalado a más de 70 metros de altura

Aunque la bifurcación que lleva hasta las pozas de agua es de recorrido más corto y tiene una dificultad menor, es importante recordar que, en todas las rutas del entorno, hay que avanzar con sumo cuidado; hay pendientes muy pronunciadas en algunos puntos del camino, y el terreno no siempre es del todo estable, por lo que hay que ir siempre preparado, con el calzado indicado y ropa adecuada. Una vez te hayas equipado como es debido, tan solo te queda disfrutar de esta maravillosa experiencia.