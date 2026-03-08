La ruta de senderismo más desconocida de España te lleva a una recompensa gastronómica única: las 'tortoburguers' se comen tras una senda boscosa de castaños
Este paseo entre bosques en el interior de Asturias acaba con una de las comidas más curiosas de la zona.
En el concejo asturiano de Piloña hay un sendero corto y sencillo que en los últimos años se ha hecho popular por un motivo bastante peculiar: no termina solo en una cascada escondida en el bosque, sino que también lo hace en un pequeño puesto de comida donde se sirven hamburguesas hechas con tortos de maíz, uno de los productos más tradicionales de la gastronomía asturiana.
Se trata de la Ruta de la Cascada del Chorrón, un recorrido que parte del pueblo de Villamayor y atraviesa un bosque de castaños y avellanos.
Aunque cada vez más gente la descubre gracias a redes sociales, sigue siendo una ruta poco conocida fuera de Asturias.
Una ruta corta que termina en una cascada escondida
La Ruta del Chorrón es uno de los itinerarios más accesibles del interior asturiano. El recorrido es de aproximadamente 3 kilómetros ida y vuelta, por lo que se puede recorrer con calma en poco más de una hora. También se puede hacer la versión más larga y circular de 11 kilómetros, aunque sigue siendo de dificultad moderada y se tardan unas 5 horas. Esta opción continúa hasta el pueblo abandonado de La Cueva.
El sendero comienza en Villamayor, una parroquia situada a unos 45 minutos en coche de Oviedo y a pocos kilómetros de Infiesto, la capital del concejo de Piloña. Durante buena parte del recorrido se sigue el curso del arroyo del Chorrón, por lo que encontrarás constantemente pequeñas cascadas y pozas. El tramo final es el más llamativo, ya que es cuando aparece el salto principal de agua que da nombre a la ruta. Aunque no se trata de una de las más altas de Asturias, la cascada del Chorrón sí es una de las más accesibles y fotogénicas, sobre todo en épocas de lluvias cuando el caudal es mayor.
Para quien no quiere enfrentarse a rutas de montaña exigentes o no está acostumbrado a ello, esta es una excursión perfecta. Si quieres evitar más gente, lo mejor es empezar la caminata a primera hora de la mañana o entre semana. Los fines de semana con buen tiempo suelen concentrar a más visitantes, especialmente cuando coincide con temporada de excursiones o turismo rural.
La sorpresa gastronómica: las famosas 'tortoburguers'
En los últimos años la ruta se ha hecho conocida por algo muy concreto que aparece al final del camino. Cerca de la cascada suele instalarse un pequeño puesto, llamado Llar del Xaldu, donde se preparan las conocidas 'tortoburguers', una reinterpretación moderna del torto asturiano.
El torto es una torta de maíz frita tradicional de la cocina asturiana que normalmente se sirve acompañado de picadillo, huevo frito o queso. En este caso se utiliza como sustitución del pan de una hamburguesa al que se le añade luego la carne (también hay opción vegana), el queso, la salsa y otros ingredientes.
Si haces la excursión con hambre y con la mente puesta en esa parada deliciosa, cuidado, no vaya a ser que te lleves la decepción de no encontrarte el foodtruck al llegar. Tienes que tener en cuenta que el puesto no está abierto todos los días del año, ya que suele funcionar principalmente en fines de semana, festivos y periodos con mayor afluencia de visitantes. Eso sí, si no llueve.
