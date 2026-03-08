La ruta de senderismo más desconocida de España te lleva a una recompensa gastronómica única: las 'tortoburguers' se comen tras una senda boscosa de castaños

El sendero comienza en Villamayor, una parroquia situada a unos 45 minutos en coche de Oviedo y a pocos kilómetros de Infiesto, la capital del concejo de Piloña. Durante buena parte del recorrido se sigue el curso del arroyo del Chorrón, por lo que encontrarás constantemente pequeñas cascadas y pozas. El tramo final es el más llamativo, ya que es cuando aparece el salto principal de agua que da nombre a la ruta. Aunque no se trata de una de las más altas de Asturias, la cascada del Chorrón sí es una de las más accesibles y fotogénicas, sobre todo en épocas de lluvias cuando el caudal es mayor.