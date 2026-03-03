La ruta de senderismo menos conocida de España es también la más espectacular: pasarelas de madera sobre caños de agua turquesa y vistas a uno de los pueblos más bonitos de Aragón
Pasar por esta ruta de senderismo es tan relajante como sanador y, encima, está en uno de los pueblos más bonitos de Huesca.
En un mundo cada vez más convulso e incierto, la montaña sigue estando ahí para ser ese punto de desconexión donde la naturaleza es lo más importante. Es algo que siempre han sabido los senderistas expertos y que han trasladado a aquellos que tan solo se consideran aficionados. España es un país donde tan pronto te topas con un desierto que bien podría ser de un western como con una playa paradisíaca o una cadena montañosa con las mejores vistas.
Lo mejor de todo es que la inmensa mayoría de esos paisajes pueden conocerse de una manera tan simple como caminando a través de rutas de senderismo de distintos niveles de dificultad. Un de las rutas más impresionantes que hay en el país se abre paso en la comarca oscense de Somontano de Barbastro, más concretamente, en el pueblo medieval de Alquézar. A pesar de tener menos de 400 habitantes, se considera de los más bonitos de España.
La ruta más espectacular de Huesca empieza en el pueblo más bonito
Desde las pasarelas del Cañón del río Vero, más conocidas como las Pasarelas del Vero, se intuyen las casas de piedra de Alquézar, con una maravillosa Colegiata y una iglesia románica gobernando la postal, todo ello prácticamente intacto desde la Edad Media. Cruzar las pasarelas se siente como si se paseara por las mismas calles empedradas del pueblo. La sensación de calma es exactamente igual, pero con un paisaje muy distinto.
La huella de los antiguos pobladores se entremezcla con la roca y el agua a lo largo de esta ruta en un enclave inigualable. El punto de partida es la plaza Mayor de Alquézar. A partir de ahí, hay que tomar una calle que se dirige a la Colegiata, bajar la rampa de piedra y coger el primer desvío hacia la izquierda. Aquí inicia el camino hacia las Pasarelas del Vero, perfectamente indicado de principio a fin.
Pasarelas de madera y metal en un entorno idílico
Las primeras pasarelas son de madera y transcurren entre la Peña Castibián y los Muros de la Colegiata. Luego aparecen siete tramos que hacen mucho más fácil el descenso al río que bautiza el sendero. Por el camino van surgiendo algunas maravillas como el Barranco de la Fuente, caracterizado por sus covachos y vegetación; o la Cueva de Picamartillo, al margen izquierdo del río y justo frente a la desembocadura del barranco.
Cuando nos acercamos al río, nos encontramos con la vieja presa. Un poco más adelante, se abre paso un nuevo tramo de pasarelas, pero esta vez de metal, y, al final, la antigua central hidroeléctrica de Alquézar. Llegados a este punto, hay dos opciones a elegir: dar la vuelta y regresar al pueblo para seguir paseando por sus calles o continuar hasta el mirador del río Vero, un punto que merece mucho la pena por las vistas que se contemplan sobre toda la zona.
A solo media hora en coche podemos explorar el Salto de Bierge, una piscina natural enmarcada en el Parque Natural de Sierra y cañones de Guara. De hecho, es de las más afamadas por tener unas de las aguas más cristalinas de Aragón. En las épocas más cálidas, es posible darse un baño, mientras que en las frías es más que suficiente con contemplar la belleza y la fuerza con la que cae esta impresionante cascada.
Síguele la pista
Lo último