La ruta de senderismo menos conocida de España es también la más espectacular: pasarelas de madera sobre caños de agua turquesa y vistas a uno de los pueblos más bonitos de Aragón

Cuando nos acercamos al río, nos encontramos con la vieja presa. Un poco más adelante, se abre paso un nuevo tramo de pasarelas, pero esta vez de metal, y, al final, la antigua central hidroeléctrica de Alquézar. Llegados a este punto, hay dos opciones a elegir: dar la vuelta y regresar al pueblo para seguir paseando por sus calles o continuar hasta el mirador del río Vero, un punto que merece mucho la pena por las vistas que se contemplan sobre toda la zona.