La ruta de senderismo que descubre más de 20 caras talladas en la roca: museo al aire libre, crea un escenario único para esculturas de inspiración espiritual y universal

El proyecto fue creciendo con el tiempo y hoy el recorrido reúne más de 20 esculturas, algunas de ellas de varios metros de altura. Entre las más conocidas están La Monja, El Chamán, Krishna, La Dama del Pantano o El Duende Indio, figuras que reflejan influencias muy diversas que van desde la iconografía oriental hasta símbolos espirituales de distintas culturas.