La ruta de senderismo más bonita de Cantabria pasa por 20 cascadas secretas: perfecta para otoño, mezcla historia pasiega y naturaleza

Los alrededores del punto de inicio de la ruta son muy rurales, por lo que, para poder disfrutar de una buena comida una vez terminada la ruta, hay que desplazarse hasta alguno de los pueblos más cercanos, como Selaya o Vega de Pas. Allí se pueden encontrar excelentes opciones para disfrutar de la gastronomía local, como el cocido montañés o las carnes de pasto a la brasa. Para un toque dulce, el sobao y la quesada pasiega son los reyes del lugar.