La ruta de senderismo más bonita de otoño pasa por una misteriosa ermita templaria del siglo XIII: tiene un mirador con las vistas más espectaculares Soria

Se trata de un templo románico levantado en el siglo XIII, en una cima desde la que se divisa el paisaje sobrecogedor del cañón. Su ubicación, aislada de todo núcleo urbano pero estratégica (hay teorías que sostienen que corresponde con el centro geográfico de la península), y su fuerte carga de simbolismo templario, la convierten en un lugar fascinante para los amantes de la historia y de lo esotérico.