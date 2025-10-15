La ruta de senderismo más bonita de otoño pasa por una misteriosa ermita templaria del siglo XIII: tiene un mirador con las vistas más espectaculares Soria
El misterio rodea este lugar tan enigmático levantado en medio de un paisaje natural tan sobrecogedor que no parece real.
Rutas de senderismo hay muchas, pero no todas pueden presumir de ofrecer itinerarios en los que se combina historia y naturaleza en su estado más puro. Y es precisamente lo que sucede en este trazado familiar y para principiantes, convertido ya en la ruta de senderismo más bonita del otoño.
Ponemos rumbo a una de las maravillas naturales más impresionantes del interior de la península. Estamos en Castilla y León, en medio de un majestuoso parque natural que ha sido esculpido a lo largo del tiempo, creando un paisaje único en España: el Cañón del río Lobos.
Al oeste de la provincia, en una zona limítrofe entre el sur de Burgos y mayoritariamente en el norte de Soria, se encuentra este parque protegido. En sus más de 10.000 hectáreas, esconde desde increíbles paisajes kársticos a lugares enigmáticos a los que se puede llegar a pie. Y es justo lo que vamos a hacer.
La ruta que pasa por una misteriosa ermita templaria
El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es conocido por sus rutas de senderismo, y de todas las que se pueden realizar en su interior, hay una que conduce hasta una ermita misteriosa.
Se trata de un templo románico levantado en el siglo XIII, en una cima desde la que se divisa el paisaje sobrecogedor del cañón. Su ubicación, aislada de todo núcleo urbano pero estratégica (hay teorías que sostienen que corresponde con el centro geográfico de la península), y su fuerte carga de simbolismo templario, la convierten en un lugar fascinante para los amantes de la historia y de lo esotérico.
Es la Ermita de San Bartolomé, y llegar hasta ella es bastante sencillo. Hay una ruta circular, de tan solo 2,4 kilómetros (ida y vuelta) para hacer en el día, de manera cómoda e incluso en familia.
Cómo llegar hasta la famosa ermita templaria
El sendero que conduce hasta ella arranca en el parking del Parque Natural del Cañón del Río Lobos y atraviesa el parque a través de diferentes puentes de madera, que le dan todavía más encanto al trazado. Está muy bien señalizado y es bastante llano, por lo que no presenta dificultad si se lleva un calzado adecuado.
De camino a la ermita, el sendero atraviesa el parque natural por lugares únicos. Desde la Cueva Grande, una cavidad que permite acercarse a la historia geológica del cañón; al Balconcillo, uno de los miradores naturales más espectaculares de la zona. Desde aquí se tienen algunas de las mejores vistas panorámicas del cañón.
