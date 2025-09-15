La ruta de senderismo más bonita en otoño: junto a un molino de papel donde salieron las primeras páginas en las que se imprimió de El Quijote

No negaremos que a visita a este lugar es indispensable, pero como lo que se pretende hoy es continuar la ruta y seguir hacia delante descubriendo el resto de secretos que esconde el entorno, hay que atravesar otra de las joyitas del patrimonio que salpican el valle: el puente del Perdón. Una obra barroca levantada en tiempos de Felipe V, allá por el siglo XVIII, para salvar el cauce del río Lozoya. Está junto al monasterio, y su aspecto tosco (en materiales) y refinado (en construcción) recuerda mucho al puente de Toledo de Madrid. No tiene pérdida.