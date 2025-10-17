La ruta de senderismo más bonita para hacer en otoño está en Castilla-La Mancha: atraviesa uno de los bosques más antiguos de Europa

La carta de presentación no puede ser mejor. O sí. Y es que se trata de un lugar de cuento en el corazón de Castilla-La Mancha, sobre todo en otoño, cuando entre la neblina que se genera en el entramado de troncos (hayas, por supuesto, pero también robles, pinos, acebos y abedules, entre otros) que pueden alcanzar los 25 de metros de altura con facilidad, al tiempo que sus ramas se retuercen entre la neblina que genera la humedad del bosque, ofreciendo imágenes de lo más fantasmagóricas.