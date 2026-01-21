La ruta de senderismo más bonita del mundo está en España: un camino tallado en la roca, al borde de acantilados y con paisajes de cuento en los Picos de Europa

La ruta del Cares, la ruta de senderismo que hoy se abre paso en el corazón de los Picos de Europa, es conocida por ser una de las rutas más bonitas de España, pero su origen no lo es tanto. Se trata de una obra de la ingeniería industrial de principios del siglo pasado; un caso muy similar al del vertiginoso Caminito del Rey, en Málaga.