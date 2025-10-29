La ruta de senderismo más bonita de España se hace a través de un lago de agua cristalina: esconde una impresionante cascada y una pequeña ermita
Ofrece unas vistas formidables a la majestuosa montaña de Els Encantats, y se puede acceder a él a través de varios senderos habilitados.
Uno de los entornos naturales más sensacionales de todo el ámbito español se encuentra en el Parque Nacional de Aigüestortes, creado en 1955 y de gran valor biológico; su escarpado terreno, con grandes desniveles, provoca que en él convivan diferentes ecosistemas como prados o bosques caducifolios y de hoja perenne.
Dentro del enclave del parque se ubica uno de los lagos más asombrosos de todo el pirineo; al fondo de un circo de origen glaciar, el lago de Sant Maurici, con sus aguas tranquilas y transparentes, es uno de los rincones de mayor encanto del territorio.
Pertenece al pequeño municipio de Espot, que sirve como puerta de acceso al parque y desde donde parten los distintos senderos que llevan hasta el lago. Para aquellos a quién quizás les cueste un poco más andar, pero que no quieran perderse esta maravilla de la naturaleza, existe la opción de acceder al lago en un taxi 4x4, cuyo servicio se contrata en la oficina de los Taxis de Espot de la misma localidad. Si vas con tu coche particular, recuerda que, más allá del aparcamiento del Prat de Pierró, el acceso está terminantemente prohibido.
Punto de partida
En la caseta de información que hay en el aparcamiento te darán un folleto con un mapa donde se indican los diferentes senderos que cubren la zona. En el extremo de dicho aparcamiento empieza el sendero principal para llegar al lago, muy sencillo y bien señalizado, que bordea el río y es apto para hacer con niños.
El camino pasa por pastizales y bosques que permiten observar muestras de la actividad ganadera del valle, una de las explotaciones tradicionales de la zona. Además, a lo largo del sendero hay varios carteles con información sobre la fauna y la flora autóctonas.
Una vez en el lago, las opciones son infinitas. Los más aventureros pueden bordearlo y seguir el camino señalizado hasta llegar a la imponente cascada de Ratera y, más allá, el mirador del Estany de Sant Maurici, que ofrece una panorámica sobrecogedora del entorno de la montaña de Els Encantats. Un truco para aquellos a quien andar no les guste tanto, pero que quieran ir hasta el mirador, es hacer uso del servicio de taxi 4x4, que con una tarifa fijada te llevará hasta el mirador.
A lo largo del recorrido podrás observar la flora y la fauna que habitan en el lugar. Los bosques que rodean el lago están mayormente poblados por ejemplares de pino negro, una especie capaz de prosperar en condiciones extremas. En cuanto a la fauna, el lago y su entorno son un refugio para especies como sarrios y marmotas, los cuales, con un poco de suerte, podrás observar. Es también bastante común ver a ejemplares de buitres y quebrantahuesos volando por entre las cimas de las montañas.
El lago ofrece un gran abanico de posibles actividades para hacer, como practicar la pesca deportiva de montaña, relajarse en la orilla del agua, o disfrutar de un agradable picnic rodeado de unas vistas mágicas. Además, un poco por encima del lago puedes desplazarte hasta los restos de un refugio militar abandonado, así como descubrir la pequeña ermita de San Mauricio.
Tu seguridad es muy importante
Es importante recordar que, a medida que avanza el otoño y se acerca el invierno, puede ser que los senderos y caminos estén cubiertos de nieve, e incluso que el lago se haya congelado; por eso es recomendable tanto comprobar qué tiempo hará el día que quieras hacer esta ruta, como asegurarte de que llevas todo el material que puedas necesitar durante el trayecto (agua y comida suficiente, ropa de abrigo extra, calzado adecuado y cómodo, …)
Algo que hay que subrayar también es el hecho de que la mayor parte del parque está sin cobertura de telefonía, ni de servicio de emergencias 112, por lo que hay que tener muchísimo cuidado en todo momento cuando te desplaces por aquí.
