La ruta de senderismo más bonita de España se hace a través de un lago de agua cristalina: esconde una impresionante cascada y una pequeña ermita

Pertenece al pequeño municipio de Espot, que sirve como puerta de acceso al parque y desde donde parten los distintos senderos que llevan hasta el lago. Para aquellos a quién quizás les cueste un poco más andar, pero que no quieran perderse esta maravilla de la naturaleza, existe la opción de acceder al lago en un taxi 4x4, cuyo servicio se contrata en la oficina de los Taxis de Espot de la misma localidad. Si vas con tu coche particular, recuerda que, más allá del aparcamiento del Prat de Pierró, el acceso está terminantemente prohibido.