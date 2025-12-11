La ruta de senderismo más bonita para hacer este invierno: atraviesa un paisaje entre volcanes declarado Patrimonio de la Humanidad

Pero el que es sin duda la joya de la corona del parque es el roque Nublo, un monolito de origen volcánico, de 80 metros de altura, el cual ha ido tomando forma a lo largo del tiempo gracias a la erosión. A su base, que se encuentra a una altitud de 1.750 metros, se llega a través de un sendero que parte de la GC-600. El ascenso durante las últimas horas del día garantiza unas hermosas panorámicas, las cuales hacen entender porqué las tribus que habitaban la isla hace más de cinco siglos lo consideraban un lugar sagrado.