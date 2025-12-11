La ruta de senderismo más bonita para hacer este invierno: atraviesa un paisaje entre volcanes declarado Patrimonio de la Humanidad
Un paseo por uno de los espacios naturales más impresionantes de nuestro territorio.
Podría parecer que invierno es la peor época del año para practicar el senderismo, pues la llegada de la nieve hace impracticables muchos senderos. Aún así, hay muchos otros senderos que alcanzan su cenit durante la estación fría del año, su belleza brillando todavía más cuando están cubiertos de nieve.
A pesar de esto, siguen existiendo rutas perfectas para aquellos más reacios al frío invernal, senderos a los que las temperaturas bajas y la nieve parece que ni se atreven a acercarse.
Un parque rural único
En el centro de la isla de Gran Canaria se extiende el espacio natural más grande de la isla, además de uno de los espacios naturales más impresionantes del país. El Parque Rural del Nublo, cuya superficie abarca más de 26 mil hectáreas, alberga una treintena de núcleos urbanos, además del principal símbolo de la isla, el monolito volcánico del roque Nublo.
Reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, su patrimonio natural está compuesto en su gran mayoría por bosques de pino canario, así como matorrales de plantas autóctonas desérticas.
Junto con esta flora, las charcas artificiales y los acantilados costeros conforman importantes hábitats para muchas especies de aves (el mosquitero canario, el busardo ratonero o el pinzón azul), por lo que el parque está reconocido como zona de especial protección para las aves.
La fauna del parque no está compuesta tan sólo por aves; otras especies animales que se pueden encontrar en este espacio son el gato cimarrón, el lagarto gigante de Gran Canaria, el perinquén de Boettger, el conejo y la cabra asilvestrada.
En cuanto a la orografía del parque, en el terreno existen todo tipo de estructuras geológicas de gran relevancia además del roque Nublo, como calderas de hundimiento, profundas cuevas, grandes presas e impresionantes barrancos.
Recorriendo el entorno
Son varias las carreteras que brindan acceso a diferentes puntos del parque: los miradores de Páramo de la Degollada y Roque Bentayga, entre otros muchos; zonas recreativas y merenderos como el de Las Mesas; varias zonas de acampada; y los pueblos llenos de encanto que conviven con este espacio natural tan único.
Para planificar bien la visita al parque, el mejor sitio es el centro de interpretación del roque Bentayga, con modernas instalaciones que analizan la historia que rodea dicho roque, el cual era considerado sagrado por los antiguos canarios.
El parque, con sus más de 26 mil hectáreas, está repleto de una gran variedad de senderos, como el que lleva hasta el Pico de las Nieves, el punto más alto de la isla a 1.949 metros sobre el nivel del mar, la ruta que termina en la playa Güigüí, o el que une las cimas de la Cruz de Tejeda y la Cruz de María.
Una de las visitas más populares dentro del Parque Rural del Nublo es la Ruta de las Presas, un recorrido circular de 15 kilómetros que pasa por tres de las mayores presas de la isla (Chira, Soria y Cueva de las Niñas), las cuales crean algunos de los mejores paisajes del territorio.
Pero el que es sin duda la joya de la corona del parque es el roque Nublo, un monolito de origen volcánico, de 80 metros de altura, el cual ha ido tomando forma a lo largo del tiempo gracias a la erosión. A su base, que se encuentra a una altitud de 1.750 metros, se llega a través de un sendero que parte de la GC-600. El ascenso durante las últimas horas del día garantiza unas hermosas panorámicas, las cuales hacen entender porqué las tribus que habitaban la isla hace más de cinco siglos lo consideraban un lugar sagrado.
La vida en la isla
Como ya he mencionado antes, son muchos los municipios que se pueden visitar dentro de los límites del parque, y los cuales disponen también de una amplia oferta de alojamientos rurales.
En las afueras de Artenara se puede visitar el Risco Caído, un conjunto de cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad; Mogán, uno de los municipios más importantes para el turismo de la isla, alberga diversos yacimientos arqueológicos; En Vega de San Mateo se puede observar la tempestad petrificada.
La gastronomía es otro atractivo de estos pueblos: en Tejeda hacen servir las almendras locales para elaborar sus deliciosos mazapanes y bienmesabe, además de que en su centro de plantas medicinales se pueden comprar todo tipo de dulces y frutas de temporada.
Volviendo a Artenara podremos degustar un exquisito potaje con millo y papas locales, además de un queso elaborado a partir de la leche procedente de las últimas cabañas ovinas trashumantes.
Ya sabes, si te encuentras por la zona, no dudes en descubrir este enclave tan maravilloso, donde naturaleza y tradición se dan la mano.
