La ruta de senderismo más bonita de Granada te lleva por puentes colgantes de 63 metros: un Parque Nacional con desfiladeros de infarto y cerca de la ciudad

Pese a que el sendero principal de la ruta supone 10 kilómetros de trayecto circular, las rutas del río Mochil ofrecen otras opciones factibles donde ver la central hidroeléctrica de la Trola, antigua “fábrica de luz”, ahora cerrada, el paso por la central de Tranvías, hasta tres puentes colgantes y, en su llegada, las impresionantes vistas del Mirador de los Cahorros Altos, en las Eras de los Renegrales.