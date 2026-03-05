La ruta de senderismo más bonita de Granada te lleva por puentes colgantes de 63 metros: un Parque Nacional con desfiladeros de infarto y cerca de la ciudad
Está en el corazón de Sierra Nevada y permite escalar sus paredes
Escondido en las entrañas calizas del Parque Nacional de Sierra Nevada, se esconde uno de los paisajes más espectaculares de Granada. Una clase magistral en arquitectura geomorfológica, hogar de cuevas, cañones, desfiladeros, entramados de puentes colgantes y senderos serpenteantes que permiten un recorrido único por este singular paisaje.
Esculpido por el río Monachil hasta conformar la cerrada que hoy responde a su fama, este espacio natural, de paredes infinitas, gargantas imposibles y pasos angostos ofrece, en pocos kilómetros: rutas, zonas de escalada, miradores y puentes colgantes de hasta 63 metros de largo para una experiencia de vértigo.
La Ruta de los Cahorros: una aventura para todo el que se atreva
Pese a que el sendero principal de la ruta supone 10 kilómetros de trayecto circular, las rutas del río Mochil ofrecen otras opciones factibles donde ver la central hidroeléctrica de la Trola, antigua “fábrica de luz”, ahora cerrada, el paso por la central de Tranvías, hasta tres puentes colgantes y, en su llegada, las impresionantes vistas del Mirador de los Cahorros Altos, en las Eras de los Renegrales.
Este puede ser el punto de regreso y, sin embargo, el cruce de sendas y caminos ofrece en su trazo voluble la opción de un cuarto puente de 63 metros de largo hacia el cañón del Monachil donde el camino continúa bajo cornisas rocosas estrecho, técnico y angosto, donde tendrás que agacharte y cruzar pasos ajustados con apenas lugar para una persona.
Pero la traca final llega en la Cueva de las Palomas, un túnel fruto del desprendimiento donde el equilibrio, ayudado con clavijas dispuestas en el recorrido, será tu principal aliado para continuar hasta el Paraje de Azuelas, donde espera el quinto y último puente colgante, poniendo fin a los 6 kilómetros que conforman el camino.
El regreso al punto de inicio se indica bajo el Camino de la Solana, en la margen del río, a través del bosque de ribera que enmarca el parque nacional, donde disfrutar de su singular ecosistema rodeado de álamos, sauces y un cinturón verde que recoge el paso del rio.
Accesible por carretera y comunicada por autobús directo desde Granada, esta ruta es recomendada para cualquier época del año en que no haya climas adversos, aunque no debes infravalorar los pasos de dificultad, que pueden requerir mayor esfuerzo, calzado técnico y contar con algún sistema de navegación, ya que no todos los senderos están perfectamente especificados.
Dónde comer y qué hacer
Este espacio emblemático de Granada ofrece además la oportunidad de escalar un sector de hasta 20 metros de alto, donde la experiencia no es necesaria para encaramarse a este espacio único con ayuda de instructores certificados.
Si viajas en invierno, no dudes en pasarte por la estación de esquí de Pradollano, donde recorrer las faldas de Sierra Nevada.
Por último, no olvides visitar los increíbles ofertas gastronómica que rodea la localidad, como La cantina de Diego, en Monachil, presente en la guía Michelín y categorizado como “Bib Gourmand” por relaciones calidad-precio o el famoso Faralá, en Granada, galardonado con una estrella.
