La ruta de senderismo más bonita de Europa está en España: te lleva a un monasterio medieval del siglo XII y cascadas preciosas

La iglesia es el edificio central, con un claustro anexo donde se encuentran la sala capitular, la cillería o almacén, la cocina el refectorio y el calefactorio. Gracias al nuevo uso que le dio Muntadas, el monasterio se ha conservado tal y como lo vemos a día de hoy. Las celdas de los monjes se habilitaron para albergar a los amigos de Juan Federico. Años después esto sirvió como precedente para dar forma a un hotel.