La ruta de senderismo más bonita de España se llama La Senda de los Mil Colores: atraviesa la Sierra de Francia y debes hacerla una vez en la vida

No hay más colores que los que se reparten en lo que conocemos como naturaleza. Está plagada de ellos, desde los más oscuros y apagados hasta los más brillantes. Quizá todos o una inmensa mayoría de ellos se puedan ver en la que se conoce como la Senda de los Mil Colores, una de las rutas de senderismo más bonitas de toda España que se ubica en plena Sierra de Francia salmantina.