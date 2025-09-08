La ruta de senderismo más bonita de España está en el Pirineo aragonés: fácil de hacer y pasa por los ibones más bonitos de Huesca

Una servidora decidió cambiar la playa por la montaña este verano y hacer una de las rutas más sencillas -pero no por ello menos bonita- del Pirineo aragonés. Se llama la ruta de los Ibones Azules, está en Huesca y no te arrepentirás si te decides a hacerla en algún momento de lo que queda de este año 2025 o si, como yo, organizas unas vacaciones diferentes a las que acostumbra la mayoría de personas.