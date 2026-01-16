La ruta de senderismo más bonita de España te lleva por los árboles más altos del mundo: el bosque Monumento Natural más inesperado de Cantabria

Hoy os traigo un tema distinto. La primera vez que tuve el placer de pisar este lugar (porque ya os digo que, a posteriori, ha sido un plan recurrente en mis escapadas) no tuve una sensación de asombro, sino de desconcierto. Paré el coche, bajé con una idea en la cabeza y, de repente, algo no me cuadró. El suelo, evidentemente, es cántabro, el olor es atlántico, pero los árboles no encajan en el paisaje mental que uno tiene del norte de España. Son árboles demasiado altos, demasiado rectos, demasiado solemnes. Pero, sin embargo, al caminar unos metros más allá te empieza a dar igual la lógica y asumes que estás dentro de un bosque que parece sacado de otro continente.