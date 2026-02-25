La ruta de senderismo más bonita de España bordea la costa de la joya de las Baleares: recorre calas turquesas, acantilados y es fácil de hacer

Considerada por muchos como la ruta de senderismo más bonita de España, este lugar demuestra que no siempre hace falta ascender grandes montañas para vivir una experiencia memorable. A veces basta con seguir el contorno de una isla, dejar que el mar marque el ritmo y entender que el verdadero lujo es caminar sin prisa junto a la naturaleza. Senderos de tierra rojiza que se estrechan junto al mar, tramos donde el viento sopla con tanta magia que te deja sal en los labios y horizontes abiertos que permiten ver las aguas cristalinas... Caminar por estos terrenos es una experiencia obligatoria si tu próximo destino está en las Islas Baleares.