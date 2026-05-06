La ruta de senderismo más ancestral de España recorre el bosque de laurisilva más antiguo del mundo: es Patrimonio de la Humanidad y está prácticamente intacto desde la era Terciaria

Esta es una de las rutas de senderismo más espectaculares de España, sobre todo por el lugar donde se desarrolla. Y es que resulta cuanto menos curioso que en un archipiélago de islas eminentemente áridas, situado a solo 300 kilómetros del desierto cálido más grande del mundo, crezca una selva. El hecho de que ahí haya un bosque húmedo ya es singular, pero lo es más el hecho de que se trata de uno de los bosques más antiguos del mundo en su categoría. Y está en España.

Adriana Fernández

Y es que las Islas Canarias son un extraordinario refugio de especies antiquísimas que hace millones de años formaron parte de los bosques subtropicales que en aquel momento poblaron la cuenca mediterránea y el norte de África. Poco queda ya de aquellas espesuras boscosas, a excepción del bosque de laurisilva de la Gomera, un superviviente desde la era Terciaria.

El bosque de laurisilva de la Gomera, un superviviente desde la era Terciaria / Istock

Un bosque declarado Patrimonio de la Humanidad

Es la Selva de Garajonay, un bosque relíctico, algo así como un eslabón perdido de la historia de la vegetación, como dicen los expertos, situado en las altas cumbres de la isla canaria, a casi 4000 metros de altitud. No es de extrañar que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En este espacio tan sobrecogedor, no solo por el valor en sí mismo del bosque sino por la estética dramática (la humedad genera una neblina constante) y las formas sinuosas (a veces fantasmagóricas) que dibujan los troncos de los árboles milenarios, se han contabilizado alrededor de 20 especies de árboles de la familia de la laurisilva.

Este bosque de árboles milenarios es Patrimonio de la Humanidad. / Istock / Sandra Ranzetti

Muchas de ellas son especies endémicas, surgidas por la propia evolución del bosque, que se vio favorecida por el aislamiento de la isla. De hecho, los expertos consideran a la laurisilva como la gran reina de las especies endémicas de Europa, ya que no existe una concentración tan alta de árboles en ningún otro lugar del mundo.

La laurisilva de Garajonay es familia directa de la laurisilva de la Macaronesia; es decir, la que se puede ver en archipiélagos vecinos, como las Azores, Madeira y, por supuesto, las Canarias. Juntos constituyen un lugar muy remoto y aislado del planeta para esta especie, que vive completamente alejada de las zonas en las que se supone que tienen las condiciones adecuadas para sobrevivir.

Está en la sorprendente isla de la Gomera, en el archipiélago canario. / Istock / Tobias Helbig

Más de 18 rutas para descubrir este eslabón perdido de la evolución vegetal

Para descubrir esta maravilla de la naturaleza que es el Parque Nacional de Garajonay, se pueden realizar hasta 18 rutas inmersivas a este territorio ancestral, transitando entre árboles milenarios, lugares de culto aborigen y hasta yacimientos arqueológicos. Y es que el parque nacional era uno de los principales centros ceremoniales y religiosos de los antiguos gomeros.

Se pueden realizar hasta 18 rutas inmersivas en este territorio ancestral. / Istock

Teniendo en cuenta el tamaño y extensión del bosque, las hay de diferentes longitudes y dificultades, que van desde los 30 minutos hasta las seis horas o más. Pero sin duda, la mejor ruta para acercarse por primera vez hasta este rincón privilegiado de la isla es el sendero que va de Pajaritos hasta el Alto de Garajonay, el punto más alto de la isla.

Apenas tiene dos kilómetros que se pueden realizar en poco más de una hora, tiempo suficiente para contemplar los interesantes paisajes forestales de las cumbres de la isla cubiertas por el bosque.