La ruta del románico en Soria: iglesias milenarias, pueblos con encanto y paisajes castellanos para un fin de semana

A solo 12 kilómetros de Soria se encuentra Fuensaúco, el pueblo que esconde la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, considerado uno de los edificios románicos más interesantes y mejor conservados de la provincia de Soria (también declarado Bien de Interés Cultural). Formado por una capilla y ábside semicircular, destaca su arco triunfal apuntado, así como las pilas bautismales y la pila de agua bendita, originales de la época. Por fuera, llama la atención el buen estado de conservación de la piedra de cantería y su sobriedad (como mandan los cánones del Románico tardío en el que fue levantada). Eso sí, no faltan los motivos figurativos en varios capiteles, predominando el diseño geométrico en la representación de vegetales.