La ruta por pueblos blancos que te obliga a parar cada 15 minutos para hacer una foto: miradores de infarto y pueblos de cuento en un viaje imprescindible por carretera

Con esta ruta conocerás los pueblos blancos más bonitos desde Málaga hasta Cádiz.

Esta es una de las rutas más bellas y conocidas de toda España
Esta es una de las rutas más bellas y conocidas de toda España / Istock / EunikaSopotnicka

Desde Málaga hasta Cádiz se reparten algunos de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía y podríamos decir que de España. Entre impresionantes montañas, acantilados, sierras y bosques, aparecen estas villas de casas encaladas y macetas multicolores adornando los balcones, con calles laberínticas y monumentos centenarios que han sido testigo del pasado árabe y cristiano de la península.

Hacer una ruta en coche es la mejor idea para conocerlos todos y acabar enamorado de una zona que muchas veces acaba por verse infravalorada. Son muchísimos los pueblos que se prestan a ser descubiertos en esta zona del país y es prácticamente imposible abarcarlos todos. Sin embargo, con esta ruta que te mostramos puedes acabar con una idea muy cercana de la belleza de los pueblos blancos andaluces.

Adriana Fernández

Una ruta en coche por los pueblos blancos de Andalucía

El blanco de las fachadas de todos estos pueblos cuenta siglos de historia y tradición. Puede que no sea el material más noble ni la mejor técnica de construcción, pero es una seña de identidad muy clara de algunas zonas de Andalucía. En aquellos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde las costumbres más antiguas siguen conectando a la gente.

El pueblo de Frigiliana en la Costa del Sol malagueña

El pueblo de Frigiliana en la Costa del Sol malagueña

 / Istock / Jacek_Sopotnicki

La Costa del Sol en Málaga

Una de las provincias con los pueblos blancos más bellos es Málaga que, además está situada en la fantástica Costa del Sol bañada por el Mediterráneo. Comenzamos por Frigiliana, una joya morisca entre el mar y la montaña de calles empedradas e historia multicultural que se celebra cada agosto en la Fiesta de las Tres Culturas, donde se prueban platos típicos árabes, judíos y cristianos como las berenjenas con miel de caña o el choto al ajillo.

El pueblo de Genalguacil en Málaga

El pueblo de Genalguacil en Málaga

 / Istock / RolfSt

De camino a Casares, famoso por su castillo árabe en la parte más alta del pueblo, podemos hacer una parada en Estepona, uno de los pueblos costeros más coquetos de la provincia. Después, Genalguacil, un pueblo museo donde las fachadas son lienzos para los artistas de todo el mundo que acuden a adornarlas cada dos años. Aquí el arte se funde por completo con la montaña, siendo un lugar perfecto para desconectar y conectar con uno mismo.

Ronda desde el mirador del Puente Nuevo

Ronda desde el mirador del Puente Nuevo

 / Istock / Sean Pavone

Seguimos en Málaga y nos topamos con Ronda, uno de los pueblos más bonitos de España. La postal más reconocible es la del Puente Nuevo, a 98 metros de altura. Desde su mirador, se pueden sacar las fotografías más vertiginosas e impresionantes, como hicieron en su día Hemmingway y Orson Welles, que quedaron fascinados con este pueblo. Y como colofón, Parauta, en la Serranía de Ronda, que destaca por su Fiesta del Tostón en noviembre.

Cádiz y su personalidad propia

La provincia de Cádiz cuenta con su propia ruta de pueblos blancos compuesta por un total de 19 localidades. De todas ellas, hay algunas paradas obligatorias como Grazalema, donde el blanco puro de las paredes encaladas se mezcla con el verde de los centenarios pinsapos, destacando las fiestas de Moros y Cristianos en agosto que transmiten la historia viva de este precioso pueblo a medio camino entre la cultura árabe y la cristiana.

Vista aérea de Zahara de la Sierra en Cádiz

Vista aérea de Zahara de la Sierra en Cádiz

 / Istock / Paola Giannoni

Después aparece Zahara de la Sierra, cuyo castillo gobierna todo el territorio desde lo más alto, con vistas espectaculares al embalse turquesa. También llama la atención Setenil de las Bodegas, con casas excavadas en la roca como si fueran auténticas cuevas o como si nacieran de las mismas. Castellar de la Frontera, con fantásticos miradores que dan hacia el Parque Natural de Los Alcornocales.

Noticias relacionadas

Ni Sevilla ni Málaga: esta es la ciudad andaluza que tiene el ayuntamiento más grande de Andalucía y el tercero de toda España

Puede pasar desapercibida, pero es una joya del mundo: la ciudad de Andalucía con "la mayor variedad cultural de España"

Setenil de las Bodegas, el pueblo bajo las rocas en Cádiz

Setenil de las Bodegas, el pueblo bajo las rocas en Cádiz

 / Istock / max8xam

Y como punto final está Vejer de la Frontera, que saluda al mar desde lo más alto de un cerro salpicado de casas blancas. Otros pueblos blancos de Cádiz que siempre merecen la pena son Arcos de la Frontera, Bornos, Olvera, Ubrique, Benaocaz o Puerto Serrano. Todos ellos tienen una belleza sin igual y solo hay una manera de saberlo: recorriéndolos con una ruta en coche.

Tags _
Escápate Cerca
viaje en coche
Andalucía
Cádiz
Málaga

Síguele la pista

  • Lo último