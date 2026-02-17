La ruta por pueblos blancos que te obliga a parar cada 15 minutos para hacer una foto: miradores de infarto y pueblos de cuento en un viaje imprescindible por carretera

Seguimos en Málaga y nos topamos con Ronda, uno de los pueblos más bonitos de España. La postal más reconocible es la del Puente Nuevo, a 98 metros de altura. Desde su mirador, se pueden sacar las fotografías más vertiginosas e impresionantes, como hicieron en su día Hemmingway y Orson Welles, que quedaron fascinados con este pueblo. Y como colofón, Parauta, en la Serranía de Ronda, que destaca por su Fiesta del Tostón en noviembre.