La ruta perfecta para hacer después de los 60 años recorre anfiteatros romanos, ciudades monumentales y algunos de los conjuntos históricos más impresionantes de Extremadura
El recorrido atraviesa tres destinos imprescindibles para quienes buscan cultura, tranquilidad y algunos de los conjuntos históricos mejor conservados de España.
Pocas regiones españolas concentran tanto patrimonio histórico en tan poca distancia como Extremadura. Entre Mérida, Cáceres y Trujillo se extiende una ruta de poco más de 100 kilómetros que permite viajar por más de 2.000 años de historia sin a través de algunos de los monumentos más espectaculares del país. Tres destinos muy distintos entre sí, pero que tienen en común que muchos viajeros los consideran especialmente atractivos después de los 60 años por su combinación de patrimonio, tranquilidad y comodidad.
A diferencia de otros recorridos que exigen largas jornadas de conducción o caminatas exigentes, esta ruta permite incluso establecer una única base y realizar excursiones a las tres ciudades a un ritmo pausado, dedicando tiempo a cada ciudad y disfrutando de una gastronomía profundamente ligada a la historia de la región.
Mérida y el legado de la antigua Roma
El viaje suele comenzar en Mérida, fundada en el año 25 a.C. por orden del emperador Augusto como colonia para los veteranos de las legiones romanas.
La ciudad conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes de Europa occidental, pero su gran símbolo es el Teatro Romano, construido a finales del siglo I a.C. Todavía hoy sigue utilizándose para representaciones durante el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Junto a él se encuentran el anfiteatro, el templo de Diana, el puente romano sobre el Guadiana y numerosos restos arqueológicos que recuerdan la importancia que tuvo la antigua Augusta Emerita como capital de la provincia romana de Lusitania.
Cáceres, uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Europa
A menos de una hora por carretera aparece Cáceres, cuyo casco histórico, conocido como Ciudad Monumental, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986.
Al pasear por sus calles atravesarás siglos de historia y encontrarás torres defensivas, palacios nobiliarios, iglesias y casas solariegas que apenas han cambiado desde finales de la Edad Media.
Al no haber pasado por grandes transformaciones modernas, Cáceres ha podido conservar una imagen muy homogénea y, por ello, muchos expertos consideran que esta ciudad alberga uno de los conjuntos históricos mejor preservados de Europa.
Trujillo y la ciudad de los conquistadores
El recorrido concluye en Trujillo, una localidad ligada para siempre a figuras como Francisco Pizarro y otros conquistadores extremeños que participaron en la expansión española en América durante el siglo XVI.
La gran protagonista es la espectacular plaza Mayor, considerada una de las más monumentales de España (no hay que ser experto para darse cuenta de lo impresionante que es). Alrededor de ella se levantan palacios renacentistas, iglesias y edificios históricos que reflejan la prosperidad alcanzada por la ciudad durante la Edad Moderna.
Desde la plaza parte además el ascenso hacia el castillo, una fortaleza de origen islámico que domina toda la comarca y ofrece algunas de las mejores vistas de la provincia.
Una ruta cómoda para recorrer con calma
Uno de los grandes atractivos de este itinerario es que no te obliga a pasar muchas horas al volante, ya que la distancia entre Mérida y Cáceres ronda los 75 kilómetros, mientras que entre Cáceres y Trujillo apenas supera los 45 kilómetros.
Además, las tres ciudades cuentan con una amplia oferta hotelera, museos, visitas guiadas y otros servicios turísticos que facilitan la organización del viaje. A eso, añádele que la ruta atraviesa una de las regiones gastronómicas más reconocidas de España, conocida por productos como el jamón ibérico de bellota, la torta del Casar, los quesos tradicionales, los embutidos extremeños y numerosos platos ligados a la cocina pastoril. No se nos ocurre un mejor plan.
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