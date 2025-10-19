De Arenas de Cabrales al cielo: conoce la montaña en estado puro subiendo al Urriellu
Asómate al paraíso desde uno de los picos por excelencia de Asturias.
La ruta prestosa de la semana nos lleva nada más y nada menos que a la base del Picu Urriellu. La ocasión perfecta para disfrutar de unas increíbles vistas en un sitio inmejorable como el refugio del Urriellu.
Para ello, arrancamos con una preciosa postal con el pico al fondo, para empezar nuestro recorrido.
El camino más sencillo para llegar al refugio de Urriellu es desde Collado de Pandébano. Se trata de una ruta sencilla técnicamente que recorre un sendero muy marcado pero que salva unos 900m de desnivel en una distancia de alrededor de 7Km. Tener en cuenta que llegaremos casi a los 2000m de altitud.
Para llegar en coche hasta el inicio de la ruta caminando hay que tomar en la localidad de Arenas de Cabrales la desviación al pueblo de Sotres (hay unos 30minutos en coche). A unos 300m antes de llegar a Sotres encontraremos una curva muy cerrada hacia la izquierda desde la que sale una pista hacia la derecha donde hay un cartel que indica a Urriellu (ver foto). Tenemos que tomar esta pista durante unos 15 minutos por la que los vehículos normales pueden transitar despacio.
A unos 400m de tomar la pista llegaremos a una bifurcación del camino. Para ir a Urriellu, debemos tomar el de la derecha (hay un cartel que lo indica). A principio es descendente y luego sube haciendo un zig-zag, las curvas estáncementadass.
Tras unos 15 min por la pista, cruzaremos una portilla para el ganado y llegaremos a una zona donde normalmente hay bastantes vehículos aparcados (ver foto), aquí se deja el coche y se empieza a caminar. A nuestra derecha veremos una gran pradería verde y un gran collado, es el Collado de Pandébano. Hay un cartel que indica el inicio del sendero.
Tras unos 10 minutos caminando llegaremos al Collado de Pandébano. Al fondo podremos ver ya el Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes). Desde aquí en adelante, el camino se encuentra marcado con rayas blancas y amarillas.
Desde el Collado de Pandébano, continuamos subiendo suavemente por la pradera. Pasaremos junto al refugio de la Terenosa el cual tiene servicio de Bar.
Síguele la pista
Lo último