De Arenas de Cabrales al cielo: conoce la montaña en estado puro subiendo al Urriellu

Para llegar en coche hasta el inicio de la ruta caminando hay que tomar en la localidad de Arenas de Cabrales la desviación al pueblo de Sotres (hay unos 30minutos en coche). A unos 300m antes de llegar a Sotres encontraremos una curva muy cerrada hacia la izquierda desde la que sale una pista hacia la derecha donde hay un cartel que indica a Urriellu (ver foto). Tenemos que tomar esta pista durante unos 15 minutos por la que los vehículos normales pueden transitar despacio.