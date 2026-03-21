La ruta de monasterios más impresionante de España está en La Rioja: tiene arquitectura prerrománica, mozárabe, renacentista y barroca, es Patrimonio de la Humanidad y en sus montañas vivió un eremita durante 101 años

Su arquitectura combina elementos renacentistas y barrocos, visibles en su iglesia, en los claustros y en las dependencias interiores. Durante siglos fue un importante foco cultural, con biblioteca, scriptorium y actividad ligada a la copia de manuscritos. Uno de los espacios con los que cuenta más importantes es la sacristía por ser una de las de más alto valor artístico en España. Merece la pena la visita solo por los frescos que esta sala tiene en el techo.