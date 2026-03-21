La ruta de monasterios más impresionante de España está en La Rioja: tiene arquitectura prerrománica, mozárabe, renacentista y barroca, es Patrimonio de la Humanidad y en sus montañas vivió un eremita durante 101 años
Un recorrido entre dos monasterios que concentran siglos de historia y uno de los hitos culturales más importantes de España.
Más que en un edificio, la historia de este lugar empieza con una persona. A partir de la vida de San Millán se desarrolló un conjunto monástico que hoy reúne distintas etapas de la arquitectura (desde formas prerrománicas y mozárabes hasta ampliaciones renacentistas y barrocas) y uno de los hitos culturales más importantes de nuestro país.
San Millán de la Cogolla, al pie de la sierra de la Demanda, cuenta con dos monasterios separados por la montaña, pero unidos por la vida de este eremita: el Monasterio de Suso y el Monasterio de Yuso. Ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.
Un eremita y una vida fuera de lo común
La historia de este enclave de 214 vecinos comienza con el santo Millán, un ermitaño alumno de San Felices que, según la tradición recogida en fuentes medievales, vivió 101 años entre los siglos V y VI, una edad muy avanzada para entonces.
Según se cuenta, San Millán pasó buena parte de su vida retirado en estas montañas y fue creador de la comunidad mixta de eremitas de Suso, una comunidad religiosa que dio origen al monasterio más antiguo del conjunto y que se encuentra en la ladera de la montaña.
El Monasterio de Suso: primeras escrituras en castellano
El Monasterio de Suso es el más antiguo (del 1053) y el que conserva las formas más primitivas. Su arquitectura es una mezcla de etapas que van desde elementos visigodos hasta ampliaciones mozárabes.
Aquí se descubrieron las llamadas Glosas Emilianenses, unas anotaciones escritas en los márgenes de textos latinos que están consideradas uno de los primeros testimonios del castellano (algunos autores lo clasifican como navarro-aragonés) y del euskera, lo que hace que se conozca a San Millán metafóricamente como la Cuna de la Lengua.
El interior de este monasterio (cuyo nombre significa "de arriba" por su localización) es sencillo y refleja el carácter original del lugar, vinculado a ese estilo de vida del santo.
El Monasterio de Yuso: la gran construcción monástica
A los pies de la montaña se levanta el Monasterio de Yuso (el "de abajo"), construido a partir del siglo XVI e ideado de una manera totalmente distinta al anterior: este es amplio y pensado como gran centro monástico.
Su arquitectura combina elementos renacentistas y barrocos, visibles en su iglesia, en los claustros y en las dependencias interiores. Durante siglos fue un importante foco cultural, con biblioteca, scriptorium y actividad ligada a la copia de manuscritos. Uno de los espacios con los que cuenta más importantes es la sacristía por ser una de las de más alto valor artístico en España. Merece la pena la visita solo por los frescos que esta sala tiene en el techo.
Una ruta entre dos monasterios
Si a estos edificios le sumas el impresionante entorno natural, con montañas y bosques, es fácil entender por qué San Millán eligió este lugar para pasar su vida ermitaña.
La visita a San Millán de la Cogolla permite recorrer ambos monasterios en el mismo día, ya que la distancia entre Suso y Yuso es corta, aunque se encuentran a distinta altura en la montaña. Son independientes, por lo que hay que gestionar las visitas por separado, pero es importante saber que el de Suso está en obras de restauración y permanece en la actualidad cerrado a las visitas.
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