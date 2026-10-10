La ruta más impresionante de España pasa por una ciudad encantada rodeada de formaciones rocosas imposibles: tiene 90 millones de años, 3 kilómetros y ha llegado a ser escenario de Hollywood
A solo media hora de la capital conquense te espera un laberinto de piedra esculpido por el tiempo donde la geología parece magia.
Si coges el coche desde Cuenca y te adentras apenas media hora hacia el corazón de la provincia, vas a dar con un rincón donde la naturaleza ha jugado a ser escultora. En mitad de la Serranía te vas a topar con un sendero que se cuela entre bloques gigantescos de piedra caliza que, aunque no lo creas, no se han colocado a propósito. Parecen barcos varados, otros hongos gigantescos, animales e incluso caras humanas... Pero no, no es ningún decorado artificial, solo es el trabajo constante del agua y el viento durante millones de años en la tan popular Ciudad Encantada.
El origen de este paisaje tan peculiar se remonta a unos 90 millones de años, cuando toda esta zona formaba parte del fondo del antiguo mar de Thetis. Cuando se retiraron las aguas y emergió el terreno, la roca caliza quedó expuesta al hielo, a las lluvias y a los cambios bruscos de temperatura, dando lugar a esta ruta que puedes recorrer a pie muy fácilmente, pues es un itinerario circular de unos 3 kilómetros.
El recorrido por este lugar que atraviesa uno de los conjuntos kársticos más impactantes y singulares de Castilla-La Mancha arranca a unos 1.400 metros de altitud y enseguida te lleva entre las primeras moles de piedra. La gracia de este sitio está en la llamada erosión diferencial: como las distintas capas de la roca no tienen la misma dureza, el desgaste no ha sido uniforme, y por eso encontrarás pasadizos estrechos y paredes con formas que cuesta creer que sean fruto de la naturaleza.
Por eso casi cada roca se ha llevado su propio nombre, pero el Tormo Alto es la más conocida y el auténtico símbolo del recinto. Aunque no es la única: a lo largo de la caminata vas a ir cruzándote con los Barcos, el Perro, la Cara de Hombre, la Foca, el Mar de Piedra, el Puente Romano, los Hongos o la conocida Lucha del Elefante y el Cocodrilo.
Tal es la singularidad de este lugar que ya en 1929 fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional y hoy en día cuenta con la máxima protección dentro de los límites del Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
El trayecto está perfectamente señalizado y esos 3 kilómetros que mencionábamos no tienen apenas desnivel, por lo que en cosa de hora y media lo has completado tranquilamente, aunque seguro que te alargas algo más haciendo paradas para hacer fotos.
El plató que conquistó a Hollywood
La espectacularidad de este laberinto calcáreo atrae a muchísimos senderistas y familias cada fin de semana, pero también llamó la atención de las grandes productoras de cine. El rodaje más famoso que tuvo lugar entre estas rocas fue el de Conan el Bárbaro, la mítica película de John Milius protagonizada por Arnold Schwarzenegger y estrenada en 1982.
Cómo organizar la visita y qué ver en los alrededores
La Ciudad Encantada se ubica en la pedanía de Valdecabras, a unos 28 kilómetros de Cuenca capital. Puedes llegar cómodamente por carretera (dispone de zona de aparcamiento) y para acceder al recorrido necesitas una entrada que puedes comprar en taquilla o por internet. Verás que la visita es muy intuitiva: no te vas a perder porque solo hay que seguir la senda marcada y las "esculturas" irán apareciendo solas.
Si quieres completar el día por la Serranía, a muy pocos kilómetros tienes la Laguna de Uña, un humedal perfecto para ver aves, o el Ventano del Diablo, un mirador natural excavado en la roca junto a Villalba de la Sierra con una vista brutal sobre el encajonamiento del río Júcar.
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