La ruta gastronómica que no te puedes perder en octubre: en un Pueblo Mágico, de tradición ganadera y con comida exquisita
Del 8 al 12 de octubre, este rincón gaditano celebra la XII Ruta del Retinto: una cita gastronómica donde tradición ganadera, creatividad culinaria y el encanto atlántico se dan la mano.
Zahara de los Atunes no es solo sinónimo de atún de almadraba. Este Pueblo Mágico de España, que vive a caballo entre playas infinitas y dehesas gaditanas, ha convertido a la carne retinta en protagonista de una de sus fiestas más sabrosas: la Ruta del Retinto. Durante cinco días, bares y restaurantes del pueblo compiten con ingenio para rendir homenaje a esta raza autóctona, ofreciendo tapas y platos que invitan a recorrer el pueblo a golpe de bocado.
La carne que habla de un territorio
El retinto es mucho más que una materia prima: es paisaje, identidad y cultura. Criada en régimen extensivo, esta raza rústica pace en libertad entre praderas y brisas atlánticas, contribuyendo a conservar los ecosistemas de dehesa y el tejido rural. Su carne destaca por un sabor profundo, una textura jugosa y una infiltración equilibrada que conquista tanto en guisos tradicionales como en preparaciones de vanguardia. Degustarla en Zahara es un viaje sensorial al corazón de Andalucía.
Tapas con alma gaditana
La Ruta funciona con un “tapaporte” que guía al visitante por más de veinte locales. Cada parada sorprende con una propuesta distinta: tatakis que respetan el punto, carpaccios delicados, guisos de cuchara, hamburguesas de autor o baos de fusión. Las tapas se sirven a precios populares (5 euros con bebida, 4 sin ella) y permiten votar por el mejor plato, el mejor servicio y el restaurante favorito. Pero más allá del concurso, lo que atrae es el ambiente: terrazas llenas, charlas animadas y el pueblo entero convertido en un festival gastronómico.
Un plan redondo frente al Atlántico
La experiencia invita a saborear Zahara de los Atunes a todas horas. Pasear por la playa al amanecer, hacer ruta de tapas al mediodía, tomar un café al sol por la tarde y volver a las barras al caer la noche. Cada jornada combina maridajes con vinos de Cádiz, finos de Jerez o blancos atlánticos, y se prolonga en sobremesas con quesos payoyos, helados artesanos o postres cítricos. Un ritual que engancha tanto a familias como a grupos de amigos o parejas que buscan un plan diferente.
Mucho más que gastronomía
Acercarse a Zahara en octubre es descubrir su esencia más tranquila. Además de la Ruta, el viajero encuentra un casco histórico ligado al pasado atunero, con la iglesia del Carmen y el Palacio de las Pilas como referentes. Muy cerca, el faro Camarinal y la playa de los Alemanes ofrecen panorámicas inolvidables, mientras que las puestas de sol sobre el Atlántico convierten cada jornada en un recuerdo imborrable.
El sabor de un Pueblo Mágico
La XII Ruta del Retinto confirma a Zahara de los Atunes como destino imprescindible para los amantes de la buena mesa. Aquí, el mar y la dehesa dialogan en un mismo plato, los cocineros reinterpretan la tradición con creatividad y el viajero descubre que disfrutar de este pueblo gaditano es saborear la autenticidad de Andalucía. Carne con carácter, hospitalidad gaditana y horizontes infinitos: los ingredientes de un Pueblo Mágico que nunca decepciona.