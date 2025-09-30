La ruta gastronómica que no te puedes perder en octubre: en un Pueblo Mágico, de tradición ganadera y con comida exquisita

La Ruta funciona con un “tapaporte” que guía al visitante por más de veinte locales. Cada parada sorprende con una propuesta distinta: tatakis que respetan el punto, carpaccios delicados, guisos de cuchara, hamburguesas de autor o baos de fusión. Las tapas se sirven a precios populares (5 euros con bebida, 4 sin ella) y permiten votar por el mejor plato, el mejor servicio y el restaurante favorito. Pero más allá del concurso, lo que atrae es el ambiente: terrazas llenas, charlas animadas y el pueblo entero convertido en un festival gastronómico.