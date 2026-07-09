La ruta favorita de los senderistas recorre un balcón al mar y en un túnel natural: tiene cinco kilómetros de distancia, un desnivel de unos 300 metros y es necesario ir de cuclillas
Una joya natural con vistas al Mediterráneo se ha convertido en el principal atractivo para los senderistas más curiosos de nuestro país.
Con el buen tiempo, y para afrontar las altas temperaturas, pocas experiencias resultan tan gratificantes como adentrarse en la montaña y descubrir rincones capaces de sorprender incluso a los senderistas más experimentados. En el interior de la provincia de Alicante, lejos de la masificada costa, pero con el Mediterráneo siempre presente en el horizonte, se esconde uno de esos lugares que dejan huella: un paso natural que ofrece una de las vistas más espectaculares de la Costa Blanca.
La Sierra de Bèrnia se alza como una gran barrera montañosa entre las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa. Sus escarpadas crestas dominan el paisaje y separan el litoral de los valles del interior, aunque la naturaleza abrió hace miles de años un estrecho corredor de roca que hoy da nombre a esta popular ruta: el Forat de Bèrnia es un túnel natural de unos 15 metros de longitud que atraviesa la montaña de lado a lado y constituye el gran protagonista del itinerario de muchos senderistas.
La ruta circular más sorprendente de Alicante esconde una joya natural digna de ver
El Forat es un túnel excavado de forma natural en la roca caliza que conecta las dos vertientes de la sierra. Desde la cara norte, más húmeda y cubierta de vegetación, el sendero conduce hasta una estrecha abertura por la que es necesario avanzar agachado en cuclillas durante unos metros. Al salir al otro lado, el paisaje cambia por completo: el azul intenso del Mediterráneo, los acantilados del Parque Natural de la Serra Gelada y localidades costeras como Altea aparecen de repente ante los ojos del viajero en una imagen difícil de olvidar.
Es cierto que la travesía hasta este singular paso no presenta una gran dificultad técnica, pero sí que requiere un mínimo de condición física debido al desnivel acumulado. El trayecto circular ronda los cinco kilómetros y suele completarse en unas dos o tres horas, dependiendo de las paradas. La ruta más habitual comienza en las Casas de Bèrnia. Desde allí se sigue el sendero PR-CV 7, que avanza inicialmente por un camino cómodo hasta la Font de Bèrnia. A partir de ese punto comienza el ascenso, con un desnivel aproximado de 300 metros y algunos tramos pedregosos donde conviene ayudarse de las manos.
Más allá del sendero: lugares de interés
Pero el atractivo de la ruta no termina en el Forat. El entorno permite descubrir otros lugares de gran interés, como el castillo de Bèrnia, una fortaleza renacentista construida en el siglo XVI para vigilar la costa frente a los ataques corsarios. Sus ruinas, situadas en un entorno privilegiado, recuerdan la importancia estratégica que tuvo este macizo durante siglos. A poca distancia se encuentran localidades tan conocidas como Altea, Benissa o Callosa d'en Sarrià.
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