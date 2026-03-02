La ruta favorita de los senderistas está en Extremadura y recorre pozas naturales talladas en granito: un recorrido entre castaños y cerezos en una Reserva Natural
Un paraje natural único cuyos secretos enamoran a todo aquel que lo recorre.
Vivimos en un país con una morfología tan increíblemente diversa que a nadie le extraña que existan centenares y centenares de rutas de senderismo a través de las cuales descubrir las maravillas del territorio. El quid de la cuestión es intentar llegar a un consenso para decidir cual de todas estas rutas es la que goza de un entorno más asombroso.
Como se suele decir, “para gustos, los colores”; y es que, realmente, cada cual tiene sus preferencias y predilecciones por alguna ruta en concreto. Aún así, en Extremadura hay una ruta de una belleza tan extraordinaria que promete encandilar a todos aquellos que la transitan, quedando gravada en la memoria para siempre jamás de los jamases.
La previa de la ruta
En el norte de la provincia de Cáceres, en la comarca del Valle de Jerte, se ubica la Garganta de los Infiernos, una reserva natural que cubre más de 7 mil hectáreas de territorio en las que se pueden observar una gran variedad de vegetación y espectaculares cascadas y saltos de agua, siendo las pozas de Los Pilones las más conocidas.
Se trata de un recorrido de trazado circular, de unos 16 kilómetros de longitud, los cuales se pueden hacer en unas 6 horas, e ideal para hacer en cualquier época del año; aunque si te apetece darte un chapuzón en alguna de las pozas que hay a lo largo del camino y no congelarte de frío después, lo mejor es recorrerla en verano, cuando las temperaturas son más elevadas.
Aunque el recorrido se puede empezar desde el municipio de Jerte, lo más común es iniciarlo desde el centro de interpretación de la reserva natural, situado cinco minutos al sur del pueblo, donde obtendrás todo tipo de información sobre la zona y el trazado de la ruta, muy bien marcado durante todo el recorrido con paneles y señales blancas y amarillas.
El valle encantado
A lo largo del recorrido (bordeado por árboles como robles, castaños o sauces) irás pasando por lugares tan mágicos que parecen sacados directamente de entre las páginas de un cuento. La primera de las paradas para disfrutar de la belleza del paisaje es el mirador del Chorrero de la Virgen, desde el cual se obtienen unas vistas inigualables de este impresionante salto de agua.
Más adelante llegarás por fin a los Pilones, un enclave perfecto para un pequeño descanso, o un baño en sus pozas naturales excavadas en la roca si el tiempo acompaña. De hecho, el corto trayecto que va desde el centro de interpretación hasta los Pilones una excelente opción para pasar un día en familia, ya que es un recorrido de lo más sencillo que hasta los más pequeños pueden hacer sin problema alguno.
La ruta sigue avanzando por su camino, el cual cruza varios puentes de madera que salvan el río, como el Puente de Sacristán o el Puente del Carrascal. Pero si hay un puente destacado en la ruta de la Garganta de los Infiernos, ese es el Puente Nuevo o Puente de Carlos V. De origen medieval y construido en piedra, este es el mismo puente que el emperador Carlos V cruzó en 1556 para dirigirse al Monasterio de Yuste.
Disfruta del momento
La ruta de la Garganta de los Infiernos no solo la pueden disfrutar los humanos. Si tienes perro no dudes para nada en traértelo para que se lo pase en grande contigo; eso sí, recuerda que tiene que ir atado en todo momento para no molestar ni a otros senderistas ni al ecosistema. Durante el trayecto puede que veas algunos de los habitantes del entorno, siendo la cabra montés el animal más emblemático y habitual, aunque también es posible que veas nutrias y todo tipo de aves.
Síguele la pista
Lo último