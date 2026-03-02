La ruta favorita de los senderistas está en Extremadura y recorre pozas naturales talladas en granito: un recorrido entre castaños y cerezos en una Reserva Natural

La ruta de la Garganta de los Infiernos no solo la pueden disfrutar los humanos. Si tienes perro no dudes para nada en traértelo para que se lo pase en grande contigo; eso sí, recuerda que tiene que ir atado en todo momento para no molestar ni a otros senderistas ni al ecosistema. Durante el trayecto puede que veas algunos de los habitantes del entorno, siendo la cabra montés el animal más emblemático y habitual, aunque también es posible que veas nutrias y todo tipo de aves.