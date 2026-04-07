La ruta de senderismo con el paisaje más espectacular de España está en el norte: tiene una rompiente de 200 metros, está en una Reserva de la Biosfera y cuenta con un importante yacimiento arqueológico

El camino para llegar hasta la Atalaya de Ogoño parte desde el pequeño barrio de Bermokiz, perteneciente al municipio de Elantxobe. Al lado del cementerio, junto al que comienza el sendero hasta la Atalaya, se encuentra un aparcamiento donde podrás dejar el coche. Desde allí, tan solo hace falta echarse a andar siguiendo las señales y marcas paralelas de amarillo y blanco, que indican a cada momento por donde avanza el camino, que se extiende unos 1,5 kilómetros. Para una versión más larga de la ruta, que permite descubrir más de la belleza del entorno, el punto de inicio se encuentra enfrente a la iglesia de San Andrés del barrio de Elexalde del pueblo de Ibarrangelu, una iglesia conocida como la Capilla Sixtina del arte vasco debido a su impresionante bóveda de madera tallada y policromada.