La ruta de España que atraviesa una montaña de norte a sur frente al Mediterráneo: tiene un castillo declarado Bien de Interés Cultural, una cueva con pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad y el mirador natural más bonito del mundo
Hay una ruta senderista que lleva hasta una gran cueva que se abre en medio de este gran paisaje natural.
Todavía quedan lugares ocultos en la geografía española, esperando ser descubiertos en una escapada caprichosa y sin pretensiones. Y es precisamente lo que sucede con este rincón mediterráneo, escondido en la provincia de Alicante.
En medio del paisaje natural de la sierra de Bernia, en Alicante, se encuentra este lugar que ha sido moldeado por el tiempo y la erosión del viento. Como un monumento rocoso, un mirador natural rodeado de abruptas montañas, que conforman uno de los lugares más especiales para espíritus aventureros y amantes del senderismo.
Es uno de los secretos mejor guardados de este lugar, un paisaje próximo a localidades tan famosas como Calpe o Altea y que tiene la catalogación de Paisaje Protegido por la Generalitat Valenciana debido a su gran valor patrimonial y, sobre todo, medioambiental.
Es el Forat de Bernia, algo así como un pasadizo en medio del paisaje de la sierra, que se fusiona con la vegetación autóctona en este balcón que mira al mar desde la Comunidad Valenciana.
Quienes han hecho senderismo por aquí, saben que la sensación de atravesar este capricho de la naturaleza es única, sobre todo cuando se hace por primera vez. Y es que es el típico lugar inesperado que es capaz de poner a prueba todos los sentidos.
Un lugar de naturaleza sorprendente
El Forat de Bernia es eso, un gran agujero abierto en una enorme pared rocosa, de unos 15 metros de longitud, como si fuera un arco gigante con forma de túnel excavado en medio del paisaje. Luego está la altura, porque no se encuentra a ras de suelo, sino a unos 800 metros de altitud.
Y lo más curioso: sus dimensiones. Para atravesarlo, en los primeros metros hay que cruzar un tramo en cuclillas, pero que nadie se asuste: poco a poco, el agujero se va ensanchando hasta que se convierte casi en una cueva de grandes dimensiones que se abre hacia el paisaje espectacular del Parque Natural de Serra Gelada, frente a Altea.
La mejor ruta de senderismo
Para llegar hasta este lugar perdido en medio de la sierra, lo mejor es coger la ruta que parte desde Casas de Bernia, en el municipio de Jalón. Ahí encontraréis toda la información del sendero que lleva hasta el Forat de Bernia, una ruta circular de unos cinco kilómetros, perfecta para hacer entre dos y tres horas, depende del estado físico de cada persona.
No es que sea una ruta excesivamente compleja, pero requiere algo de esfuerzo, sobre todo al comienzo: hay que superar un desnivel de unos 300 metros nada más empezar, y después atravesar una zona de rocas. Nada imposible, pero mejor estar preparado.
Por el camino, se pasa por paisajes increíbles y muy bien conservados, además de ruinas majestuosas, como las del castillo de Bernia (o Fort de Bernia), un fuerte renacentista de planta estrellada y declarado Bien de Interés Cultural (a pesar de su estado ruinoso), o las de la ermita del Vicari, en cuyo interior se esconden valiosísimas pinturas rupestres.
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