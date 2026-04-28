La ruta más impresionante de España cruza tres comunidades autónomas: más de 500 kilómetros, fortalezas medievales, un monasterio del siglo XV y una catedral Patrimonio de la Unesco
Integrada por una treintena de municipios, esta ruta rebosa historia por todos lados.
Rey de las coronas de Castilla y Aragón, emperador romano-germánico, e hijo de la reina Juana I de Castilla (mal llamada Juana la Loca), Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico es una de las figuras más importantes de la historia de España. Aunque se pasó gran parte de los cuarenta años que estuvo gobernando viajando y visitando todos sus reinos, es el último viaje que hizo en vida el que ha quedado para la posteridad.
Conocida como la Ruta de Carlos V: el último viaje, este recorrido atraviesa las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, y Extremadura, recorriendo algunos de los pueblos que Carlos V visitó y en los que se hospedó mientras avanzaba camino de su retiro. Además de evocar uno de los capítulos más importantes de la España del siglo XVI, es la oportunidad perfecta para descubrir el patrimonio histórico del territorio.
De pueblo a pueblo y tiro porque me toca
En septiembre de 1556, tras cuatro décadas de reinado, el emperador Carlos V desembarcó en el pequeño pueblo marinero de Laredo, en Cantabria. Desde allí, y durante varios meses, el monarca estuvo recorriendo varias localidades y villas del territorio que gobernaba, pasando por las tierras de Cantabria, Castilla y León y, finalmente, Extremadura; finalmente, el febrero de 1557, Carlos V llegaba al monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, lugar al que se retiró para pasar los últimos meses de su vida.
Hoy día, este recorrido que siguió el emperador constituye una de las rutas históricas más importantes que existen en todo el territorio español. Atraviesa alrededor de una treintena de localidades a lo largo de su trayecto, pueblos donde Carlos V se hospedó durante unos días y que, tras de sí, dejó recuerdos y anécdotas, los cuales muchos pueblos rememoran cada año con celebraciones especiales.
Las paradas más destacadas de la ruta
A lo largo de sus 550 kilómetros de recorrido, la Ruta de Carlos V pasa por algunas de las localidades más destacadas de Cantabria, Castilla y León, y Extremadura. Como ya he comentado antes, la ruta parte de la villa cántabra de Laredo, donde desembarcaron los más de 50 barcos que transportaban el séquito del emperador. Aquí, además de un precioso casco antiguo y una magnífica muralla, a finales de septiembre se celebra el festival del “Último desembarco de Carlos V”, en el que la gente se viste con ropa de la época y rememora el acontecimiento.
A partir de allí, la ruta avanza por poblaciones como Medina de Pomar, coronado por el monumental alcázar de los Condestables de Castilla; Burgos y su maravillosa catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad; Torquemada, donde durante unos años vivió la reina Juana I; Medina del Campo, con su famosísimo Castillo de la Mota; o Jarandilla de la Vera, donde se erige el antiguo castillo de los condes de Oropesa, construido en el siglo XV y actualmente Parador Nacional Carlos V.
La ruta tiene su punto y final en el Monasterio de Yuste, construido en el siglo XV y situado junto a la localidad cacereña de Cuacos de Yuste. Declarado como Patrimonio Europeo en 2007, el monasterio consta del palacio que el emperador se mandó construir, y en el que falleció en septiembre de 1558, y el convento, en el que destacan los dos preciosos claustros, uno gótico y el otro renacentista.
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