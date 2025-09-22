La ruta del desfiladero de la Malva, adaptada y para toda la familia
Una ruta en Asturias apta para todos los miembros de la familia.
En Asturias contamos con casi el 1% de todas las Reservas de la Biosfera del mundo. Se trata de una proporción muy significativa, lo que hace que la tierrina sea el representante del Paraíso Natural por excelencia. En esta ruta prestosa visitaremos una de ellas, el Parque Natural de Somiedo.
Comenzaremos en el pueblo de Pola de Somiedo, donde podremos dejar nuestro vehículo estacionado en el parking que se encuentra justo al lado del Mercado de Ganado. Una vez aparcado el coche, podremos comenzar con la ruta por las calles del pueblo.
Una vez estemos en las afueras de Pola de Somiedo, empezaremos a ver los carteles que nos indican el inicio de la ruta de hoy, la senda accesible del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo, dentro del Partque Natural de Somiedo. Se trata de una ruta muy sencilla que nos lleva por un camino impresionante, que nos encontraremos tras caminar por la acera hasta el primer tramo del sendero.
En el recorrido nos encontraremos lugares emblemáticos como un palacio del siglo XVIII, perteneciente a Álvaro Flórez Estrada, un famoso economista y político de 1700. Además, el sendero está construido sobre un antiguo camino que unía a las poblaciones de Pola de Somiedo con el pueblo de Vegas.
A medida que vayamos avanzando, nos daremos cuenta de que siempre estaremos dejando a nuestra izquierda el río Somiedo, y que veremos la carretera general que nos llevaría a Oviedo. Dentro de este mismo sendero, podemos desviarnos hacia una senda no adaptada, depende de la compañía que llevemos y nuestras capacidades, siempre tenemos esa opción disponible.
La senda accesible finaliza junto al mirador del río Aguino, que está situado en la zona conocida como La Faeda, desde donde se pueden contemplar y ver los diferentes picos que hay justo en frente, como la collada de Aguino.
La ruta está perfectamente señalizada, incluso en braille para las personas invidentes. Aunque la parte adaptada finaliza antes, la ruta puede continuarse. Es muy sencilla, perfecta para mamás y papás que tengan niños y aún les lleven en carricoche. Desde la parte más alta se puede observar el Desfiladero de la Malva junto a la carretera que, como comentamos antes, lleva a la capital asturiana.
Detalles de la ruta
Distancia: 5,33 Km
Desnivel: 169 m
Dificultad: fácil
