La ruta del desfiladero de la Malva, adaptada y para toda la familia

Una vez estemos en las afueras de Pola de Somiedo, empezaremos a ver los carteles que nos indican el inicio de la ruta de hoy, la senda accesible del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo, dentro del Partque Natural de Somiedo. Se trata de una ruta muy sencilla que nos lleva por un camino impresionante, que nos encontraremos tras caminar por la acera hasta el primer tramo del sendero.