La ruta cultural más espectacular de España está en Cataluña: 100 kilómetros de patrimonio medieval y paisajes preciosos

De todos los monasterios cistercienses que quedan en Europa, tres de ellos se encuentran en Cataluña, y están a una relativamente corta distancia los unos de los otros. Así, con el objetivo de fomentar el turismo de las comarcas en las que se ubican estos monasterios, en 1989 se creó la Ruta del Císter. Esta ruta, que se puede hacer en un solo día si se va en coche, recorre las comarcas de la Conca de Barberà y el Alt Camp en Tarragona, y la comarca de Urgell en Lleida; alrededor de los 120km todo junto.