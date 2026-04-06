La ruta circular de Sevilla en plena naturaleza que pasa por una antigua mezquita almohade y una torre cuadrada: es sencilla para hacer con niños
El recorrido de casi 14 kilómetros comienza en un tramo muy llano que facilita la marcha para cualquier senderista.
Las rutas de senderismo se han convertido en uno de los planes más buscados por los sevillanos, sobre todo para quienes desean una alternativa de tranquilidad y naturaleza alejada del bullicio y la masificación que vive estos días la capital hispalense. Para ellos, una de las opciones perfectas es la Ruta Azul, un recorrido circular de casi 14 kilómetros situado en Bollullos de la Mitación, a apenas 20 minutos de Sevilla.
Este camino permite a los visitantes recorrer senderos repletos de vegetación y vida mientras pasean por una antigua mezquita almohace y una torre cuadrada, su alminar.
La Ruta Azul de Bollullos de la Mitación
La Ruta Azul cuenta con un camino circular de casi 14 kilómetros que empieza y acaba en Bollullos de la Mitación, y que tiene una dificultad baja sin apenas variaciones de altura, lo que la hace un entorno perfecto para visitar en familia.
Además, esta ruta permite descubrir uno de los enclaves más singulares del Aljarafe, la Ermita de Cuatrovitas, una construcción declarada Monumento de Interés Cultural en 1931 que fue levantada sobre una antigua mezquita almohade.
La ermita y la torre cuadrada del recorrido
Junto a esta, se puede encontrar una curiosa torre cuadrada, que es el alminar de la antigua mezquita, construida en ladrillo.
Para realizar esta ruta, es necesario acudir al municipio de Bollullos de la Mitación, en el Aljarafe sevillano, por la carretera A-49, para, una vez en el pueblo, seguir la dirección del camino de Cantarranas.
Un sendero fácil para hacer en familia
Aquí comienza un tramo muy llamo que facilita la marcha y que continúa posteriormente por una zona asfaltada hasta adentrarse en un camino rural que permite al visitante disfrutar de un entorno repleto de naturaleza.
Durante todo el camino, el senderista solo tiene que seguir las indicaciones que se han instalado en el lugar de la 'Ruta Azul', que le llevará a visitar la ermita Cuatrovitas, que vivió su época de esplendor en el siglo XII aunque sus orígenes se remontan al siglo VIII.
Alrededor de este entorno se encuentran distintos merenderos habilitados para que los visitantes puedan disfrutar con calma de este paraje repleto de belleza.
Qué lugares recorre la Ruta Azul de Bollullos de la Mitación
Tras esto, el camino discurre por lugares como la Finca La Calera, el camino de la Vereda Real de Sevilla, la Hacienda Lopaz y una zona de pinares por la que suelen transitar algunas hermandades del Rocío en busca de la Raya Real.
Tras dejar atrás la ermita, la ruta continúa hasta llegar al antiguo Caserío de la Juliana y, más adelante, el espacio en el que hace noche la Hermandad de Coria del Río en su camino hacia El Rocío.
Paracaídas y regreso al pueblo
En esta zona se localiza también una empresa de saltos con paracaídas y el aeródromo de La Juliana, lo que hace que sea común encontrar en este lugar avionetas y personas saltando con paracaídas de llamativos colores.
El último tramo continúa recto hasta enlazar con el camino de Monasterejo, que conduce directamente de vuelta al pueblo para terminar esta ruta que permite perderse en plena naturaleza sin salir de la provincia de Sevilla.
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