La ruta circular de Sevilla en plena naturaleza que pasa por una antigua mezquita almohade y una torre cuadrada: es sencilla para hacer con niños

Las rutas de senderismo se han convertido en uno de los planes más buscados por los sevillanos, sobre todo para quienes desean una alternativa de tranquilidad y naturaleza alejada del bullicio y la masificación que vive estos días la capital hispalense. Para ellos, una de las opciones perfectas es la Ruta Azul, un recorrido circular de casi 14 kilómetros situado en Bollullos de la Mitación, a apenas 20 minutos de Sevilla.