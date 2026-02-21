La ruta que atraviesa el interior de Galicia y desemboca en una de las costas más salvajes de la península: rodeada de acantilados y faros, tiene el Atlántico como telón de fondo

La autovía conecta la ciudad herculina con Carballo, capital de la comarca de Bergantiños. Es en ese punto donde comienza realmente la transición: la AG-55, también conocida como autovía (o autopista) de la Costa de la Muerte, no recorre la Costa da Morte, pero sí funciona como su gran puerta de entrada. A partir de Carballo, el trayecto continúa por carreteras autonómicas que se abren paso hacia el litoral, cada vez más cerca del Atlántico. El tramo entre A Coruña y Carballo es de pago, y se vuelve libre de peaje hasta Berdoyas.