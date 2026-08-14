La ruta en camper más espectacular de España perfecta para un fin de semana: de faro en faro por 17 municipios de la costa atlántica de Galicia

Si buscas planes inusuales, explorar nuevos rincones, alejarte de lo cotidiano en VIAJAR te recomendamos la Costa da Morte en Galicia, una de las rutas en furgoneta camper más espectaculares y visitadas de España. Pasarás un fin de semana de frenético aire atlántico, acantilados de vértigo y faros que van desde Malpica, situada al noroeste de la provincia de A Coruña hasta el mítico faro de Fisterra, un rincón salvaje esencial si quieres disfrutar de una buena escapada.

Adriana Fernández

La Costa da Morte abarca una gran cantidad de municipios, en concreto son 17 de la provincia de A Coruña, entre los que destacan pueblos como Malpica de Bergantiños, conocido por su puerto marinero y las Islas Sisargas, Muxía y su famoso Santuario da Virxe da Barca o Carnota, más conocida por su larguísima playa y su imponente hórreo. Aunque muchos ya conozcan el origen de su nombre, esta costa es famosa por su peligroso litoral atlántico, que ha causado muchos naufragios históricos, son muchas las leyendas sobre este lugar.

Costa Gallega, Costa da Morte / Istock / arCam

Un fin de semana completo por A Costa da Morte

Primer día: zona norte

Si quieres un consejo es que te dividas el viaje en dos días para poder abarcar la mayor cantidad de sitios, empezando por la zona norte, concretamente en el Faro de Punta Nariga diseñado por el gran arquitecto Cesar Portela, este faro simula el mascarón de proa de un barco adentrándose en el Atlántico. Algo que quizás no conozcas es que dentro de su entorno destacan las esculturas naturales esculpidas por el viento en las rocas de granito.

Punta Nariga, Malpica de Bergantiños, A Coruña / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Siguiendo por esta ruta, una parada obligatoria es Corme y Faro Roncudo, su recorrido por el puerto marinero de Corme te llevará hasta los acantilados de Punta O Roncudo, para quien no sepa por qué se llama así, viene del sonido ronco y fuerte del mar al chocar contra las rocas. Y para terminar esta ruta por el norte, debes acabar en el Faro de Cabo Vilán, se encuentra en un enclave salvaje sobre un acantilado a más de 100 metros de altura, una auténtica pasada, un dato curioso es que fue el primer faro eléctrico de España en 1896, el lugar perfecto para ver un buen atardecer antes de hacer parada en la zona de Caramiñas, un hermoso municipio marinero situado en pleno corazón de la Costa da Morte.

Vista aérea del faro de Cabo Vilán / Istock / Andrea Tabaro

Segundo y último día: zona sur

En este último día de ruta, empezarás por el Santuario de la Virxe da Barca, un templo emblemático situado a orillas del océano. En sus alrededores encontrarás la Pedra de Abalar y La Pedra dos Cadrados, famosa por sus leyendas y culto al Jacobeo.

Santuario de A Virxe da Barca en Muxía, Galicia / Istock / Maria albi

No te puedes perder la Cascada de Ézaro y la Playa de Carnota, el único río de Europa Continental que desemboca en el mar en forma de cascada, además a pocos minutos, te encontrarás con la Playa de Carnota, una medialuna de arena de más de 7 kilómetros de longitud, respaldada por un ecosistema dunar.

Carnota playa en Costa da Muerte / Istock / Manel Vinuesa

Y por último, la gran meta del viaje, el Cabo Fisterra, conocido porque antiguamente se le conocía como el fin del mundo, ofreciendo una vista panorámica perfecta del atlántico, perfecto para acabar tu viaje y regresar con las pilas totalmente cargadas.