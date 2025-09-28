La ruta entre bosques y montañas mágicas que te lleva a un “rincón paradisíaco” de Aragón

Hablamos del Ibón de Plan o de Basa de la Mora, un lago glaciar a 1.910 de altitud, que se ha convertido uno de los destinos más atractivos de la comunidad para los amantes de la naturaleza. Ubicado en la comarca del Sobrarbe, algunos lo comparan con los famosos lagos de la región de Alberta en Canadá por la imponente silueta montañosa que lo rodea repleta de bosques de pinos.