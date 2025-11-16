La ruta más bonita del otoño está a menos de una hora de Madrid: lago, embarcadero y hasta una sauna de madera

Se trata de una ruta circular de 6 kilómetros que empieza en Rascafría y hace que tengas que pasar por el Real Monasterio del Paular, un puente barroco del siglo XVII y la Finca de los Batanes, el lugar más especial de toda la ruta. Allí encontrarás los restos del viejo molino de papel de los monjes cartujos, donde se elaboró el papel con el que se imprimió la primera edición del Quijote.