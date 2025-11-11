La ruta más bonita de España está en esta comarca de Pontevedra: rincones de cuento, paisajes impresionantes y una exquisita gastronomía

«Si te gustan los pueblo marineros, con encanto y llenos de historia; esta escapada te encantará», adelanta la influencer. Y es que Cambados tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. El paseo por el centro histórico es una actividad obligatoria, donde podremos disfrutar de sus bonitas calles empedradas y encontrar multitud de locales en los que degustar un buen Albariño acompañado de productos del mar de la mejor calidad.