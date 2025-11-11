La ruta más bonita de España está en esta comarca de Pontevedra: rincones de cuento, paisajes impresionantes y una exquisita gastronomía
Este pueblo, a solo 40 minutos de Vigo, es la escapada perfecta para conocer el corazón de las Rías Baixas.
La llegada del otoño ofrece la oportunidad perfecta para descubrir rincones ocultos de Galicia, cambiando la playa por las rutas de senderismo y el calor agobiante por el frescor de los bosques. La influencer de viajes, viajandocon_lety, recomienda una de las rutas más bonitas de España sin salir de la provincia de Pontevedra.
«Rincones de cuento, paisajes impresionantes y una exquisita gastronomía», esto es lo que la creadora de contenido asegura que nos ofrece uno de los pueblos costeros más bonitos de Galicia.
Hablamos de Cambados, la capital del Albariño es un destino ideal para quienes quieren pasar un fin de semana de otoño. A solo 40 minutos de Vigo, esta localidad tiene mucho que ofrecer: desde ruinas y edificios históricos hasta una gastronomía, pasando por impresionantes miradores de la ría de Arousa y alguna de las mejores rutas de la comunidad autónoma.
Una ruta única por la capital del Albariño
«Si te gustan los pueblo marineros, con encanto y llenos de historia; esta escapada te encantará», adelanta la influencer. Y es que Cambados tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. El paseo por el centro histórico es una actividad obligatoria, donde podremos disfrutar de sus bonitas calles empedradas y encontrar multitud de locales en los que degustar un buen Albariño acompañado de productos del mar de la mejor calidad.
Para quienes buscan rincones de cuento, en esta localidad podrán encontrar una de las ruinas más bellas de España, las ruinas de Santa Mariña. Estos restos de una antigua iglesia muestran aspectos del gótico marinero así como partes típicas de la arquitectura renacentista. Esto, sumado a su ubicación en la falda del monte de A Pastora y la vegetación que rodea su cementerio, le confieren un aire místico y misterioso.
Además, para los amantes del senderismo, Cambados cuenta con una de las rutas más bonitas de Galicia a solo 5 minutos de la localidad.
Ruta de Pedra e da Auga
La Ruta de Pedra e da Auga se ha convertido en una de las rutas de senderismo más conocidas y transitadas de Galicia. Un recorrido de menos de 7 kilómetros que sigue el curso del río Armenteira entre molinos restaurados, bosques y el relajante sonido de la naturaleza.
El camino pasa por gruesas raíces de árboles, resbaladizas piedras y preciosos saltos de agua que nos sorprenden a cada paso del camino. Se trata de un recorrido apto para toda la familia y une la rotonda de Os Castaños, en Barrantes, con el impresionante monasterio de Armenteira, en Meis.
La espectacularidad de sus paisajes y el hecho de finalizar en un lugar del atractivo de Armenteira lo han convertido en la joya del senderismo de O Salnés.
Y es que el monasterio es toda una joya del románico gallego. Un complejo cisterciense levantado en el siglo XII y con un precioso claustro construido entre los siglos XVI y XVII, en el que podremos encontrar un jardín cuidado por las monjas que todavía viven allí.
Lo mejor monasterio de Armenteira es que podemos hospedarnos en él por 60 o 90 euros la noche, dependiendo de si queremos una habitación individual o doble. Allí podremos disfrutar de la desconexión y de un atisbo de la vida monacal, así como de los jabones, licores, miel y dulces tradicionales realizados a mano por las religiosas.
