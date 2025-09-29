La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura

Tal como afirman desde la página web del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, los valientes que quieran conocer de primera mano el ibón de Bernatuara deberán salvar un desnivel de 1.000 metros por lo que no es una excursión muy recomendada para niños o personas fuera de forma. Durante el camino hasta el ibón apreciarás ejemplos del paisaje creado por el hielo del valle de Otal. Además, en el collado de Bernatuara, que también da nombre al ibón, tiene lugar la renovación anual de un tratado de usos de pastos o facería vigente desde el siglo XIV. Este acuerdo permite a los vecinos del valle de Broto explotar en verano los pastos franceses del valle de Ossoueos según recuerda Turismo de Aragón.