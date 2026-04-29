La "Ruta 66" de alta montaña de España es un recorrido de 800 kilómetros que une el Cantábrico y el Mediterráneo: atraviesa los paisajes más espectaculares de los Pirineos y es el sueño de los ciclistas

Hace casi un siglo que la ya mítica Ruta 66 estadounidense se popularizó entre automovilistas y motoristas. Con el auge del turismo en coche después de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el auge de la cultura pop, que no dejaba de mencionarla y representarla, se convirtió en la "Carretera Madre de América". Es difícil igualar sus casi 4.000 kilómetros de extensión, pero hay rutas en España que se atreven a intentarlo por su belleza y enorme atractivo.

Se podría decir que la llamada "Ruta 66" de alta montaña española cuenta con paisajes aún más impresionantes que la original. Se trata de la ruta Transpirenaica, la más larga de los Pirineos, con casi 800 kilómetros de longitud que une el mar Cantábrico con el Mediterráneo, literalmente. Con estas características, es difícil no afirmar que puede llegar a estar a la altura de cualquier otra porque, además, se puede hacer a pie y en bicicleta.

Adriana Fernández

Atraviesa toda la vertiente sur de los Pirineos, la que da al lado de España, y por el camino aparecen paisajes tan extraordinarios como el Valle del Baztán, el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici o el cabo de Creus. Todo ello, pasando por cuatro comunidades autónomas: País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña -sumándose también parte de Andorra-. Está dividido en varias etapas, como una especie de Camino de Santiago.

Las etapas entre País Vasco y Navarra

Si bien se puede comenzar en diversos puntos, uno de los lugares más comunes para comenzar a caminar es el cabo de Higuer, en Hondarribia (Guipúzcoa). Es la única villa que forma parte del País Vasco, porque después de la primera etapa se pasa a territorio navarro. Se trata de un recorrido de 168 kilómetros divididos en ocho etapas de diferente duración. En total, se tarda unas 46 horas y media, atravesando nueve poblaciones vascas y navarras y enclaves preciosos.

Las calles de Elizondo, una de las etapas de la ruta Transpirenaica navarra / Istock / Rudolf Ernst

Etapa 1: Cabo de Higuer - Vera de Bidasoa (31,6 kilómetros).

Etapa 2: Vera de Bidasoa - Elizondo (26,6 kilómetros).

Etapa 3: Elizondo - Puerto de Urkiaga (19 kilómetros).

Etapa 4: Puerto de Urkiaga - Burguete (17,5 kilómetros).

Etapa 5: Burguete - Villanueva de Aezkoa (17,3 kilómetros).

Etapa 6: Villanueva de Aezkoa - Ochagavía (20,6 kilómetros).

Etapa 7: Ochagavía - Isaba (21 kilómetros).

Etapa 8: Isaba - Zuriza (11 kilómetros).

Las etapas en Aragón

Cuando te adentras en Aragón, el paisaje comienza a verse diferente. Aquí transcurren otras 14 etapas en más de 240 kilómetros. En total, unas 75 horas de trayecto. A pesar de su exigencia, se considera una de las partes más impresionantes de la ruta Transpirenaica y, además, marca justo la mitad de la ruta. Lo más asombroso es cómo la naturaleza ha sido capaz de crear parajes tan bellos, montañas gigantescas entre profundos valles y paisajes de película.

Los ibones de Panticosa, cerca del balneario que forma parte de la ruta Transpirenaica / Istock / Wirestock

Etapa 9: Zuriza - Aguas Tortas (18,8 kilómetros).

Etapa 10: Aguas Tortas - Lizara (14 kilómetros).

Etapa 11: Lizara - Candanchú (16,3 kilómetros).

Etapa 12: Candanchú - Sallent de Gállego (24 kilómetros).

Etapa 13: Sallent de Gállego - Refugio de Respomuso (11 kilómetros).

Etapa 14: Refugio de Respomuso - Balneario de Panticosa (14 kilómetros).

Etapa 15: Balneario de Panticosa - San Nicolás de Bujaruelo (21 kilómetros).

Etapa 16: San Nicolás de Bujaruelo - Góriz (24,6 kilómetros).

Etapa 17: Góriz - Circo de Pineta (13,4 kilómetros).

Etapa 18: Circo de Pineta - Parzán (18 kilómetros).

Etapa 19: Parzán - Refugio de Biados (21,7 kilómetros).

Etapa 20: Refugio de Biados - Puente de San Jaime (20 kilómetros).

Etapa 21: Puente de San Jaime - Refugio de Cap de Llauset (16,5 kilómetros).

Etapa 22: Refugio de Cap de Llauset - Refugio de Conangles (10 kilómetros).

Las etapas entre Cataluña y Andorra

La Transpirenaica se adentra en Cataluña a unos pocos kilómetros del pueblo de Vielha, que se considera uno de los más alucinantes del Valle de Arán. Son ocho etapas en la parte más occidental del Pirineo catalán a lo largo de más de 100 kilómetros hasta llegar a la parte del pequeño país vecino.

El estany de Sant Maurici, parte de la ruta Transpirenaica catalana / Istock / Xavier Dealbert

Etapa 23: Refugio de Conangles - Refugio de la Restanca (12 kilómetros).

Etapa 24: Refugio de la Restanca - Refugio de Colomers (7,5 kilómetros).

Etapa 25: Refugio de Colomers - Estany de Sant Maurici (12,5 kilómetros).

Etapa 26: Estany de Sant Maurici - Espot - La Guinguineta (17,4 kilómetros).

Etapa 27: La Guinguineta - Estaon (11,6 kilómetros).

Etapa 28: Estaon - Tavascan (13 kilómetros).

Etapa 29: Tavascan - Àreu (14,7 kilómetros).

Etapa 30: Àreu - Refugio Baiau (15,4 kilómetros).

A las anteriores, se suman cinco etapas en territorio andorrano, dejando atrás Aigüestortes. Son unos 75 kilómetros más, que vuelven a cruzar la frontera para regresar a Puigcerdà, en Gerona.

El arroyo Malniu en Gerona, parte de la ruta Transpirenaica / Istock / Gerard Benavides

Etapa 31: Refugio Baiau - Arans (15 kilómetros).

Etapa 32: Arans - Encamp (15 kilómetros).

Etapa 33: Encamp - Refugio l'Illa (20,5 kilómetros).

Etapa 34: Refugio l'Illa - Refugio de Malniu (10 kilómetros).

Etapa 35: Refugio de Malniu - Puigcerdà (14 kilómetros).

La última parte de la Transpirenaica transcurre en Cataluña, a lo largo de 234 kilómetros que finalizan en el cabo de Creus, en Gerona. En unas 67 horas más, se da por terminada la ruta de senderismo o ciclista más espectacular de toda la Península Ibérica. No solo por su extensión, sino por todo lo que te vas encontrando a su paso.

El cabo de Creus, al final de la ruta Transpirenaica / Istock / Geofff

Etapa 36: Puigcerdà - Planoles (25,3 kilómetros).

Etapa 37: Planoles - Santuario de Núria (17 kilómetros).

Etapa 38: Santuario de Núria - Refugio de Ulldeter (11,6 kilómetros).

Etapa 39: Refugio de Ulldeter - Molló (20 kilómetros).

Etapa 40: Molló - Talaixà (23 kilómetros).

Etapa 41: Talaixà - Albanyà (19,3 kilómetros).

Etapa 42: Albanyà - La Vajol (26 kilómetros).

Etapa 43: La Vajol - Requessens (25 kilómetros).

Etapa 44: Requessens - Villamaniscle (31 kilómetros).

Etapa 45: Villamaniscle - El Port de la Selva (21 kilómetros).

Etapa 46: El Port de la Selva - cabo de Creus (15 kilómetros).

La ruta Transpirenaica comienza en un cabo y termina en otro, conectando los dos mares que bañan las costas españolas. El Cantábrico y el Mediterráneo se ven unidos como en ningún otro rincón, juntando dos entornos que, aun compartiendo los Pirineos, resultan tan diferentes como el día y la noche. Ahí reside, en parte, el aura cautivadora de este peculiar escenario.