Ni Rovaniemi, ni Colmar: el pueblo navideño más bonito del mundo está en Madrid, tiene una muralla medieval repleta de luces y te lleva hasta la Edad Media
La Navidad lo llena todo de magia, pero hay algunos rincones que se vuelven aún más encantadores, como este precioso pueblo de Madrid.
No hace falta irse demasiado lejos para disfrutar de una Navidad de cuento de hadas. Es algo que se dice mucho y no siempre con la verdad más absoluta, pero en este caso es pura verdad. Pueblos como Rovaniemi en Finlandia o Colmar en Francia se llenan de multitudes para ver las luces y la nieve caer sobre sus tejados. Sin embargo, nosotros nos quedamos mucho más cerquita.
Estas vacaciones de Navidad no debería faltar una escapada a Buitrago de Lozoya, un pueblo de la Sierra de Guadarramamadrileña de escasos 2.000 habitantes que conserva su esencia medieval prácticamente intacta. Su importancia en aquella época fue tal, que se considera uno de los puntos más relevantes durante la Reconquista como nueva villa de repoblación.
El marqués que hizo posible la "creación" de un pueblo
Su excelente ubicación era muy atractiva para los poderosos y se convirtió en un Señorío muy disputado durante el periodo medieval, comenzando por la época del rey Alfonso VI "el Bravo", el rey de El Cid Campeador. Estuvo bajo el poder de la familia Mendoza durante 500 años, pero fue el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, quien se encargó de darle vida al sitio que hoy conocemos.
Fue el responsable de que se conservara una de las cuatro iglesias medievales que había en su época, la iglesia de Santa María del Castillo, construida entre los siglos XIV y XV en estilo gótico y con gran presencia del neomudéjar en el interior. Por suerte, no es lo único que se mantiene en pie de la Edad Media, pues en esta villa Bien de Interés Cultural hay un casco antiguo muy especial.
Uno de sus edificios más emblemáticos es el Castillo de los Mendoza, destacado por su impronta mudéjar y por sus siete curiosas torres que tienen diferentes formas porque corresponden a distintas épocas entre los siglos XIII y XV. Está integrado en la muralla del siglo IX, que cuenta con más de 800 metros de longitud y tres puertas de acceso a la villa. Fue declarada Monumento Nacional en 1931 y se divide en el adarve alto y el bajo.
Un Belén viviente en un pueblo cubierto de nieve
Lejos de la Edad Media también hay lugares interesantes como el Museo Picasso "Colección Eugenio Arias", que recoge las obras que el pintor regaló a su amigo y que llegaron a ser hasta 60. Todos y cada uno de los edificios se integran perfectamente y más aún cuando es Navidad y todo se tiñe de luz y de color, como decía Marisol. Buitrago se convierte en un entorno completamente mágico.
Lo más destacado en estas fechas es el Belén Viviente, que este 2025 celebra su 35ª edición. Los vecinos dan vida a las figuras que forman parte del Nacimiento, desde los Reyes Magos hasta los pastores, la Virgen y el Niño, colocándose a lo largo de 1.300 metros para convertir la villa en el mismísimo Jerusalén. Todo se llena de decoración navideña y, con suerte, la nieve cubrirá las callejuelas y teñirá de blanco los preciosos edificios de piedra.
